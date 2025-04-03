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Age Of Sails (Мод Меню)

Age Of Sails 1.5.3

Мод меню

Штормы, пушки и сокровища — на этих морях слабым не выжить
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Версия:
1.5.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Estoty
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 316 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Age of Sails — это не просто морская прогулка, а настоящая борьба за выживание и славу капитана. Ты управляешь 3D-кораблём, бороздишь опасные воды, ищешь сокровища и вступаешь в жестокие сражения с пиратами. Здесь не всё решает размер лодки — важна точность манёвров, выбор момента для выстрела и умение не пойти ко дну во время шторма. Корабли с чёрными парусами не прощают ошибок, а акулы с радостью доедят то, что от тебя останется.


В Age of Sails можно играть по-разному: кто-то будет рубиться в морских боях, кто-то — ловить рыбу и собирать редкие предметы, а кто-то — исследовать затонувшие тайны. Система выживания не даст расслабиться — нужно следить за состоянием судна, избегать рифов и грамотно использовать ресурсы. Каждый остров — шанс на богатство или ловушку. Главное — не терять курс, даже когда весь океан настроен против тебя. Приключение зовёт — ты готов стать легендой?


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МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

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