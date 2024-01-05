Кокосовая долина - это удивительное и магическое место, наполненное приключениями и волшебством. Она состоит из нескольких островов, каждый из которых имеет свою уникальную экосистему и впечатляющие пейзажи. Путешествуя через волшебный портал от острова к острову, вы будете встречать разнообразные чудеса - от густых лесов до золотистых пляжей. В Коко-Вэлли всегда есть что-то новое для исследования, будь то поиск сокровищ, решение головоломок или просто наслаждение красотой природы.





Вы являетесь архитектором своего собственного тропического рая в Кокосовой долине. Здесь вы можете придать своему дому уникальный стиль, выбирая из более чем 40 различных украшений и более 20 видов рукоделия.





Ваши возможности ограничены только вашей фантазией. Создавайте и декорируйте, как вам нравится, и делайте свой дом по-настоящему особенным. Вы также можете заниматься сельским хозяйством и ремеслами в Коко-Вэлли. Здесь у вас есть множество возможностей для выращивания различных культур и создания ремесленных изделий. Более сотни предметов доступны для сбора и создания, что позволяет вам персонализировать свою ферму и дом. Вы можете выращивать фрукты, специи и многое другое, а затем использовать их для создания различных изделий в кузнице.



