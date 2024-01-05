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Coco Valley: Farm Adventure (Мод меню)

Coco Valley: Farm Adventure (Мод меню) 2.16.0

4
6
Скачать (104 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MountHorse
Версия:
2.16.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
id приложения:
com.onicore.torch
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
10
Просмотров:
4 932

Кокосовая долина - это удивительное и магическое место, наполненное приключениями и волшебством. Она состоит из нескольких островов, каждый из которых имеет свою уникальную экосистему и впечатляющие пейзажи. Путешествуя через волшебный портал от острова к острову, вы будете встречать разнообразные чудеса - от густых лесов до золотистых пляжей. В Коко-Вэлли всегда есть что-то новое для исследования, будь то поиск сокровищ, решение головоломок или просто наслаждение красотой природы.


Вы являетесь архитектором своего собственного тропического рая в Кокосовой долине. Здесь вы можете придать своему дому уникальный стиль, выбирая из более чем 40 различных украшений и более 20 видов рукоделия.


Ваши возможности ограничены только вашей фантазией. Создавайте и декорируйте, как вам нравится, и делайте свой дом по-настоящему особенным. Вы также можете заниматься сельским хозяйством и ремеслами в Коко-Вэлли. Здесь у вас есть множество возможностей для выращивания различных культур и создания ремесленных изделий. Более сотни предметов доступны для сбора и создания, что позволяет вам персонализировать свою ферму и дом. Вы можете выращивать фрукты, специи и многое другое, а затем использовать их для создания различных изделий в кузнице.



Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченная валюта
  • Неограниченная энергия
    * не уменьшается при расходовании
 Теги темы: Мод меню

Скачать Coco Valley: Farm Adventure (Мод меню) 2.16.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Coco Valley: Farm Adventure (Мод меню)
104 Мб
Ссылка 2
104 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Coco Valley: Farm Adventure (Мод меню)


Комментарии (10)
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Гость Настя
Гость Настя 9 сентября 2023 13:21
Здравствуйте. Да игру обновляете, спасибо за руский язык. Но мод как был не рабочий, так и остался. Нажимаешь на мод, да не тратиться, но и купить не можешь. Отключаешь мод, купить можешь и тут же минус.
+2
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Гость Настя
Гость Настя 19 июня 2023 10:20
Здравствуйте.
Объясните смысл игры, в которую играть невозможно? Есть мод, но его как бы нет. Всё все равно уменьшается
0
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Dudvd
Dudvd 22 мая 2023 15:53
Мод хуета , разрабы сделайте нормальный мод блять , вы что сука делаете
-4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 апреля 2023 00:03
Анастасия, Хм, ну это разработчик мода так сделал, видимо иначе никак :(
0
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Анастасия
Анастасия 15 апреля 2023 20:34
Здравствуйте, игра так же уходит в минус, если включаешь мод, не уходит, но и не дает использовать монеты и золото
0
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Гость Настя
Гость Настя 27 марта 2023 16:40
Не изменилось, так де уменьшается энергия и валюта

Идет в минус после уровня
0
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Екатерина
Екатерина 25 марта 2023 13:57
Игра интересная к сожалению уходит после 2 уровня все уходит в минус и возможность играть дальше пропадает
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 марта 2023 00:26
Анастасия, Лично не тестировали :( сразу от разработчика дали
0
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Анастасия
Анастасия 20 марта 2023 23:04
Игра прикольная,но подскажите как работает МОД? У меня все после 2 уровня уходит в минус.
+1
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Анастасия
Анастасия 17 февраля 2023 23:44
Загрузка застряла на 0%

Анастасия,
Загрузка в игре я имею в ввиду
+1
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