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Pecel Lele Simulator (Мод, Много денег)

Pecel Lele Simulator 1.1.4

Много денег

Погружение в мир уличной кухни: творчество, стратегия и вкус победы
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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kajewdev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Pecel Lele Simulator – проект от Kajewdev, где геймеры окунаются в атмосферу работы уличного ларька, готовящего легендарное блюдо. Здесь вас ждёт уникальная механика симулятора, объединяющая различные действия и манипуляции в одном проекте, а также фирменный стиль и продуманный дизайн персонажей. Свобода выбора и творческий подход позволяют самостоятельно определять множество факторов, от привлечения клиентов рекламой до оттачивания ремесла, чтобы сделать ваш ларек лучшим в округе.


Станьте мастером уличной кухни, завоевывая сердца местных жителей и туристов, которым хочется попробовать ваше угощение под открытым небом. Исследуйте побочные активности, получайте награды за успешное управление ресурсами и совершенствуйте свои навыки, превращая каждое принятое решение в шаг на пути к процветанию вашего бизнеса.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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