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Fast Food Revolution (Мод, Без рекламы)

Fast Food Revolution 1.13

Без рекламы

Вкусное приключение: искусство быстрой готовки и кулинарных испытаний
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Версия:
1.13
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Apache Gunner Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Fast Food Revolution – это захватывающий 3D-симулятор фаст-фуда, который переносит вас в сердце бурлящей кухни, где каждый заказ становится настоящим испытанием для скорости и точности. Здесь вам предстоит принимать заказы требовательных клиентов, жарить сочные гамбургеры на открытом огне, подавать золотистую картошку фри и наливать освежающие напитки, чтобы каждый посетитель наслаждался быстрым сервисом и неповторимым вкусом. Управляя процессом приготовления, вы погружаетесь в атмосферу настоящего кулинарного мастерства, где каждая секунда на счету, а заказ – шанс проявить свой талант и творческий подход.


Окунитесь в мир динамичных кулинарных испытаний, где традиции сочетаются с инновациями, а каждое блюдо становится произведением искусства. Игра дарит возможность развивать интуицию и оперативность, превращая рутинные процессы в захватывающее приключение, наполненное яркими эмоциями и новыми вызовами. Экспериментируйте с рецептами, совершенствуйте технику и получайте удовольствие от процесса, обретая кулинарное вдохновение и уверенность в своих силах с каждым успешно выполненным заказом.


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 Теги темы: Без рекламы

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