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Cozy Islands - craft & build (Мод, Много денег)

Cozy Islands - craft & build (Мод, Много денег) 0.9.4

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Версия:
0.9.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tetrox Limited
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
331
Скриншоты
Описание

Cosy Islands - это увлекательная игра в жанре строительства, которая погрузит вас в мир творчества и приключений. В этой игре вы станете главным героем, который оказался на красивом острове с обилием ресурсов. Ваша задача - построить процветающую деревню и сделать этот остров вашим уютным убежищем.


Используйте свои строительные навыки и фантазию, чтобы создать уникальные и красочные постройки. Собирайте ресурсы, исследуйте остров, и находите все необходимое для развития вашей деревни. Вам предстоит решать различные задачи и выполнять многочисленные миссии, чтобы сделать свою деревню успешной и процветающей.


Cosy Islands предлагает вам бесконечные возможности для самовыражения и творчества. Создавайте свой уникальный мир, обустраивайте деревню, заботьтесь о её обитателях и наслаждайтесь великолепной графикой и увлекательным игровым процессом. Если вы любите строительные игры, то Cosy Islands точно придется по вкусу. Вперед, стройте свой райский остров и превратите его в настоящий рай для жителей вашей деревни!


Информация о модах

1. Неограниченное количество золота

2. Неограниченное количество бриллиантов


*никогда не уменьшается, когда вы их тратите, сначала нужно достаточное количество.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Cozy Islands - craft & build (Мод, Много денег) v0.9.4 MOD APK

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Скачать Cozy Islands - craft & build (Мод, Много денег) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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