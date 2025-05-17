Описание

Car Driving Taxi Game — это реалистичный симулятор такси с плавной механикой вождения и системой заказов. Каждые 5 минут ты принимаешь новые заявки, прокладываешь маршрут по загруженным улицам и стараешься доставить пассажира вовремя и без аварий. Главное — аккуратные посадки, точные остановки и довольные клиенты, готовые ставить высокие оценки.





В Car Driving Taxi Game сочетаются управление трафиком, прокачка навыков и разнообразные пассажиры с разными целями. Каждая поездка — мини-вызов: объезжай препятствия, не трать топливо зря и выбирай кратчайший путь. Чем лучше ты ездишь, тем больше заказов и бонусов получаешь. Игра работает офлайн, подходит для коротких игровых сессий и постепенно открывает новые районы и автомобили. Докажи, что именно ты — король городского руля!