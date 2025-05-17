Car Driving Taxi Game (Мод, Без рекламы) 1.0.1
Садись за руль и стань мастером городских дорог
Car Driving Taxi Game — это реалистичный симулятор такси с плавной механикой вождения и системой заказов. Каждые 5 минут ты принимаешь новые заявки, прокладываешь маршрут по загруженным улицам и стараешься доставить пассажира вовремя и без аварий. Главное — аккуратные посадки, точные остановки и довольные клиенты, готовые ставить высокие оценки.
В Car Driving Taxi Game сочетаются управление трафиком, прокачка навыков и разнообразные пассажиры с разными целями. Каждая поездка — мини-вызов: объезжай препятствия, не трать топливо зря и выбирай кратчайший путь. Чем лучше ты ездишь, тем больше заказов и бонусов получаешь. Игра работает офлайн, подходит для коротких игровых сессий и постепенно открывает новые районы и автомобили. Докажи, что именно ты — король городского руля!
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.