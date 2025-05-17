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Car Driving Taxi Game (Мод, Без рекламы)

Car Driving Taxi Game (Мод, Без рекламы) 1.0.1

Садись за руль и стань мастером городских дорог
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
milo suki
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Car Driving Taxi Game — это реалистичный симулятор такси с плавной механикой вождения и системой заказов. Каждые 5 минут ты принимаешь новые заявки, прокладываешь маршрут по загруженным улицам и стараешься доставить пассажира вовремя и без аварий. Главное — аккуратные посадки, точные остановки и довольные клиенты, готовые ставить высокие оценки.


В Car Driving Taxi Game сочетаются управление трафиком, прокачка навыков и разнообразные пассажиры с разными целями. Каждая поездка — мини-вызов: объезжай препятствия, не трать топливо зря и выбирай кратчайший путь. Чем лучше ты ездишь, тем больше заказов и бонусов получаешь. Игра работает офлайн, подходит для коротких игровых сессий и постепенно открывает новые районы и автомобили. Докажи, что именно ты — король городского руля!


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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Car Driving Taxi Game (Мод, Без рекламы) 136 Мб Ссылка 2 136 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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