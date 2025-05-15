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Couple Breaker: Romance Otome (Мод Меню)

Couple Breaker: Romance Otome (Мод Меню) 1.0.2

Флиртуй, мсти и выбирай — любовь под прицелом камер
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:53
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Couple Breaker: Romance Otome — это драматичная отомэ-игра с элементами реалити-шоу, основанная на популярном вебтуне Naver. Каждые 5 минут ты принимаешь решения, которые меняют сюжет, влияют на отношения и ведут к романтическим сценам, предательствам или неожиданным развязкам. Всё, как в шоу: интриги, камеры, эмоции — и твой герой в центре внимания.


В Couple Breaker: Romance Otome сочетаются разветвлённые сюжетные линии, романтические сцены и озвученные диалоги. Ты выбираешь, с кем флиртовать, кому мстить, и какое сердце покорить. В игре потрясающая аниме-графика, атмосферные фоны, мечтательные икемены и истории, которые можно пройти по-разному. Идеально для поклонников отомэ, драмы и любовных перипетий. Хочешь узнать, кого ты поцелуешь — а кто предаст? Тогда пора делать выбор.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Бесплатные премиум-выборы

Примечание : хотя для некоторых премиум-выборов обычно требуется определенное количество самоцветов, мод позволяет получить доступ ко всем премиум-выборам независимо от этого.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Couple Breaker: Romance Otome (Мод Меню) v1.0.2 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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