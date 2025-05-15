Couple Breaker: Romance Otome (Мод Меню) 1.0.2
Флиртуй, мсти и выбирай — любовь под прицелом камер
Couple Breaker: Romance Otome — это драматичная отомэ-игра с элементами реалити-шоу, основанная на популярном вебтуне Naver. Каждые 5 минут ты принимаешь решения, которые меняют сюжет, влияют на отношения и ведут к романтическим сценам, предательствам или неожиданным развязкам. Всё, как в шоу: интриги, камеры, эмоции — и твой герой в центре внимания.
В Couple Breaker: Romance Otome сочетаются разветвлённые сюжетные линии, романтические сцены и озвученные диалоги. Ты выбираешь, с кем флиртовать, кому мстить, и какое сердце покорить. В игре потрясающая аниме-графика, атмосферные фоны, мечтательные икемены и истории, которые можно пройти по-разному. Идеально для поклонников отомэ, драмы и любовных перипетий. Хочешь узнать, кого ты поцелуешь — а кто предаст? Тогда пора делать выбор.
МОД МЕНЮ
Бесплатные премиум-выборы
Примечание : хотя для некоторых премиум-выборов обычно требуется определенное количество самоцветов, мод позволяет получить доступ ко всем премиум-выборам независимо от этого.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.