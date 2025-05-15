Описание

Couple Breaker: Romance Otome — это драматичная отомэ-игра с элементами реалити-шоу, основанная на популярном вебтуне Naver. Каждые 5 минут ты принимаешь решения, которые меняют сюжет, влияют на отношения и ведут к романтическим сценам, предательствам или неожиданным развязкам. Всё, как в шоу: интриги, камеры, эмоции — и твой герой в центре внимания.





В Couple Breaker: Romance Otome сочетаются разветвлённые сюжетные линии, романтические сцены и озвученные диалоги. Ты выбираешь, с кем флиртовать, кому мстить, и какое сердце покорить. В игре потрясающая аниме-графика, атмосферные фоны, мечтательные икемены и истории, которые можно пройти по-разному. Идеально для поклонников отомэ, драмы и любовных перипетий. Хочешь узнать, кого ты поцелуешь — а кто предаст? Тогда пора делать выбор.