Описание

Way of the Hunter — это мобильный симулятор охоты, где каждые 5 минут ты выслеживаешь добычу, прислушиваешься к окружающим звукам и исследуешь обширные земли северо-западного побережья США. Реалистичное оружие, натуральные повадки животных и огромные карты создают настоящую атмосферу охотничьего приключения. Всё построено на наблюдении, терпении и уважении к природе.





В Way of the Hunter сочетаются сюжетный режим и свободная охота в динамичной экосистеме, которая реагирует на твои действия. Поведение животных меняется, тропы исчезают, а местность оживает, заставляя адаптироваться и принимать решения как настоящий охотник. В игре проработаны погодные условия, дальность выстрела, направление ветра и десятки других деталей. Работает без интернета, идеально подойдёт для тех, кто хочет охотиться вдумчиво и с полным погружением.