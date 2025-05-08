Way of the Hunter Wild America (Мод, все DLC) 1.0.1
Охоться с умом, исследуй природу и прочувствуй ритм дикой жизни
Way of the Hunter — это мобильный симулятор охоты, где каждые 5 минут ты выслеживаешь добычу, прислушиваешься к окружающим звукам и исследуешь обширные земли северо-западного побережья США. Реалистичное оружие, натуральные повадки животных и огромные карты создают настоящую атмосферу охотничьего приключения. Всё построено на наблюдении, терпении и уважении к природе.
В Way of the Hunter сочетаются сюжетный режим и свободная охота в динамичной экосистеме, которая реагирует на твои действия. Поведение животных меняется, тропы исчезают, а местность оживает, заставляя адаптироваться и принимать решения как настоящий охотник. В игре проработаны погодные условия, дальность выстрела, направление ветра и десятки других деталей. Работает без интернета, идеально подойдёт для тех, кто хочет охотиться вдумчиво и с полным погружением.
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