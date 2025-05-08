android-1.ru / Игры / Симуляторы / Way of the Hunter Wild America (Мод, все DLC)
Way of the Hunter Wild America (Мод, все DLC)

Way of the Hunter Wild America (Мод, все DLC) 1.0.1

Охоться с умом, исследуй природу и прочувствуй ритм дикой жизни
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
HandyGames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:52
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Way of the Hunter — это мобильный симулятор охоты, где каждые 5 минут ты выслеживаешь добычу, прислушиваешься к окружающим звукам и исследуешь обширные земли северо-западного побережья США. Реалистичное оружие, натуральные повадки животных и огромные карты создают настоящую атмосферу охотничьего приключения. Всё построено на наблюдении, терпении и уважении к природе.


В Way of the Hunter сочетаются сюжетный режим и свободная охота в динамичной экосистеме, которая реагирует на твои действия. Поведение животных меняется, тропы исчезают, а местность оживает, заставляя адаптироваться и принимать решения как настоящий охотник. В игре проработаны погодные условия, дальность выстрела, направление ветра и десятки других деталей. Работает без интернета, идеально подойдёт для тех, кто хочет охотиться вдумчиво и с полным погружением.


Информация о модах

Разблокированы все DLC

Показать полностью

Скачать Way of the Hunter Wild America (Мод, все DLC) v1.0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Way of the Hunter Wild America (Мод, все DLC) 4 Гб Ссылка 2 4 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Excavator: Construction Zone
Excavator: Construction Zone
Version: 2
Car Mechanic Simulator - PMC (Мод, Много денег)
Car Mechanic Simulator - PMC (Мод, Много денег)
Version: 1.0.16
The Schedule 1 Crime City (Мод, Много денег)
The Schedule 1 Crime City (Мод, Много денег)
Version: 1.2
Bad Student: School Prank (Мод, Бесплатные покупки)
Bad Student: School Prank (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.6
Ultimate Fishing Mobile (Мод, Много денег)
Ultimate Fishing Mobile (Мод, Много денег)
Version: 1.8.0
Pocket Turret (Мод Меню)
Pocket Turret (Мод Меню)
Version: 0.0.1
King Smith : Forgemaster Quest (Мод, Много денег)
King Smith : Forgemaster Quest (Мод, Много денег)
Version: 1.0.20
Mil Grau (Мод, Без рекламы)
Mil Grau (Мод, Без рекламы)
Version: 2.6.3

Отзывы о Way of the Hunter Wild America (Мод, все DLC)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив