Car Mechanic Simulator - PMC (Мод, Много денег) 1.0.16
Сотни деталей, режим карьеры и свобода тюнинга в одном симуляторе
Car Mechanic Simulator – PMC — это глубокий симулятор автомеханика, где ты шаг за шагом разбираешь, ремонтируешь и собираешь автомобили. Игровой процесс строится вокруг точного взаимодействия с сотнями деталей: от подвески до электрики. Тебя ждут разные режимы — свободная сборка, сюжетные заказы и карьерный рост от новичка до мастера.
Кастомизация и апгрейды — ключевые элементы: подбирай запчасти, крась кузов, улучшай характеристики и даже собирай уникальные машины с нуля. Проект порадует реалистичной графикой, звуком и продвинутой физикой, а ещё возможностью собирать коллекцию, участвовать в испытаниях и открывать новые инструменты. Отличный выбор для тех, кто хочет руками вникнуть в сердце автомобиля.
Много денег
Скачать Car Mechanic Simulator - PMC (Мод, Много денег) v1.0.16 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.