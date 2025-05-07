Описание

Car Mechanic Simulator – PMC — это глубокий симулятор автомеханика, где ты шаг за шагом разбираешь, ремонтируешь и собираешь автомобили. Игровой процесс строится вокруг точного взаимодействия с сотнями деталей: от подвески до электрики. Тебя ждут разные режимы — свободная сборка, сюжетные заказы и карьерный рост от новичка до мастера.





Кастомизация и апгрейды — ключевые элементы: подбирай запчасти, крась кузов, улучшай характеристики и даже собирай уникальные машины с нуля. Проект порадует реалистичной графикой, звуком и продвинутой физикой, а ещё возможностью собирать коллекцию, участвовать в испытаниях и открывать новые инструменты. Отличный выбор для тех, кто хочет руками вникнуть в сердце автомобиля.