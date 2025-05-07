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Car Mechanic Simulator - PMC (Мод, Много денег)

Car Mechanic Simulator - PMC (Мод, Много денег) 1.0.16

Сотни деталей, режим карьеры и свобода тюнинга в одном симуляторе
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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
PlayWay SA
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Car Mechanic Simulator – PMC — это глубокий симулятор автомеханика, где ты шаг за шагом разбираешь, ремонтируешь и собираешь автомобили. Игровой процесс строится вокруг точного взаимодействия с сотнями деталей: от подвески до электрики. Тебя ждут разные режимы — свободная сборка, сюжетные заказы и карьерный рост от новичка до мастера.


Кастомизация и апгрейды — ключевые элементы: подбирай запчасти, крась кузов, улучшай характеристики и даже собирай уникальные машины с нуля. Проект порадует реалистичной графикой, звуком и продвинутой физикой, а ещё возможностью собирать коллекцию, участвовать в испытаниях и открывать новые инструменты. Отличный выбор для тех, кто хочет руками вникнуть в сердце автомобиля.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Car Mechanic Simulator - PMC (Мод, Много денег) v1.0.16 MOD APK

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Скачать Car Mechanic Simulator - PMC (Мод, Много денег) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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