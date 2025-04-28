Vampire Hunter: Legends Rising (Мод Меню) 1.1.7
Охоться на вампиров и спасай мир — теперь в рождественском антураже
Vampire Hunter: Legends Rising - Это экшен-стратегия, где ты становишься охотником на вампиров, бросающим вызов тьме. Каждые 5 минут ты планируешь засады, сражаешься с боссами и усиливаешь своих бойцов, чтобы справиться с новыми волнами врагов. Теперь в игре доступно рождественское обновление: зимние карты, праздничные костюмы для героев и уникальные события, которые добавляют дух праздника в смертельную охоту.
В Vampire Hunter: Legends Rising сочетаются динамичные сражения, стратегическое развитие команды и сезонные события. Ты открываешь новых охотников, прокачиваешь навыки, собираешь редкое снаряжение и принимаешь участие в праздничных миссиях. Игра предлагает онлайн-режим с ивентами и соревнованиями, поддерживает офлайн-прогресс между сессиями. Тьма всё ещё сильна — но теперь у тебя есть и сила, и праздничное настроение, чтобы дать отпор.
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