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Vampire Hunter: Legends Rising (Мод Меню)

Vampire Hunter: Legends Rising (Мод Меню) 1.1.7

Охоться на вампиров и спасай мир — теперь в рождественском антураже
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Версия:
1.1.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ITC Game Studios
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:59
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Vampire Hunter: Legends Rising - Это экшен-стратегия, где ты становишься охотником на вампиров, бросающим вызов тьме. Каждые 5 минут ты планируешь засады, сражаешься с боссами и усиливаешь своих бойцов, чтобы справиться с новыми волнами врагов. Теперь в игре доступно рождественское обновление: зимние карты, праздничные костюмы для героев и уникальные события, которые добавляют дух праздника в смертельную охоту.


В Vampire Hunter: Legends Rising сочетаются динамичные сражения, стратегическое развитие команды и сезонные события. Ты открываешь новых охотников, прокачиваешь навыки, собираешь редкое снаряжение и принимаешь участие в праздничных миссиях. Игра предлагает онлайн-режим с ивентами и соревнованиями, поддерживает офлайн-прогресс между сессиями. Тьма всё ещё сильна — но теперь у тебя есть и сила, и праздничное настроение, чтобы дать отпор.


Информация о модах

Меню модов

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Vampire Hunter: Legends Rising (Мод Меню) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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