Описание

Chatty Lover — это симулятор виртуальных знакомств, в котором всё общение происходит через интерфейс мессенджера. Каждые пять минут ты получаешь сообщения, отвечаешь, выбираешь линию поведения — и видишь, как развивается диалог с одной из многих уникальных героинь. Все они разные по характеру, внешности, целям и интересам, что позволяет подобрать подходящий стиль общения и выстроить личную историю.





Благодаря ИИ-поддержке персонажи ведут себя живо, реагируют на твои фразы и задают встречные вопросы. Каждое общение — это новый сценарий, от лёгкого флирта до серьёзных тем и неожиданных поворотов. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подойдёт тем, кто хочет расслабиться, пообщаться и испытать романтические истории в нестандартном формате — всё в одном экране чата.