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Chatty lover (Мод меню)

Chatty lover (Мод меню) 1.1.3

Общайся, флиртуй и строй отношения с ИИ-девушками в формате чата
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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 10
Разработчик:
Fannin holdings limited
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:16
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 231 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Chatty Lover — это симулятор виртуальных знакомств, в котором всё общение происходит через интерфейс мессенджера. Каждые пять минут ты получаешь сообщения, отвечаешь, выбираешь линию поведения — и видишь, как развивается диалог с одной из многих уникальных героинь. Все они разные по характеру, внешности, целям и интересам, что позволяет подобрать подходящий стиль общения и выстроить личную историю.


Благодаря ИИ-поддержке персонажи ведут себя живо, реагируют на твои фразы и задают встречные вопросы. Каждое общение — это новый сценарий, от лёгкого флирта до серьёзных тем и неожиданных поворотов. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подойдёт тем, кто хочет расслабиться, пообщаться и испытать романтические истории в нестандартном формате — всё в одном экране чата.


Информация о модах

МОД-МЕНЮ

– Деньги всегда увеличиваются

– Монеты всегда увеличиваются

– Энергия всегда увеличивается

– Предметы всегда увеличиваются

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 Теги темы: Мод меню, Новеллы

Скачать Chatty lover (Мод меню) v1.1.3 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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