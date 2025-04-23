Chatty lover (Мод меню) 1.1.3
Общайся, флиртуй и строй отношения с ИИ-девушками в формате чата
Chatty Lover — это симулятор виртуальных знакомств, в котором всё общение происходит через интерфейс мессенджера. Каждые пять минут ты получаешь сообщения, отвечаешь, выбираешь линию поведения — и видишь, как развивается диалог с одной из многих уникальных героинь. Все они разные по характеру, внешности, целям и интересам, что позволяет подобрать подходящий стиль общения и выстроить личную историю.
Благодаря ИИ-поддержке персонажи ведут себя живо, реагируют на твои фразы и задают встречные вопросы. Каждое общение — это новый сценарий, от лёгкого флирта до серьёзных тем и неожиданных поворотов. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подойдёт тем, кто хочет расслабиться, пообщаться и испытать романтические истории в нестандартном формате — всё в одном экране чата.
МОД-МЕНЮ
– Деньги всегда увеличиваются
– Монеты всегда увеличиваются
– Энергия всегда увеличивается
– Предметы всегда увеличиваются
Скачать Chatty lover (Мод меню) v1.1.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.