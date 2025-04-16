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Five Hearts Under One Roof (Мод меню)

Five Hearts Under One Roof 1.0.2

Мод меню

Пять сердец, один дом и тысяча вариантов — твоя любовь начинается с первого кадра
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Five Hearts Under One Roof — это романтический FMV-симулятор, где реальность и игра сливаются в единый сюжет о чувствах, выборе и близости. В роли нового соседа ты оказываешься под одной крышей с пятью невероятно разными, живыми и красивыми женщинами, каждая из которых — целый мир. Кто-то из них мечтает о тихом счастье, кто-то ищет страсть, кто-то — лёгкий флирт, но всё зависит от того, как ты будешь себя вести: в диалогах, в романтических сценах, в самых мелких решениях.


Игра разворачивается в формате живого кино — каждое свидание, каждое сообщение, каждый взгляд на экране снят с актёрским участием, создавая эффект реального присутствия. Five Hearts Under One Roof — это не просто интерактивная новелла, а настоящая история любви в жанре FMV, где ты — главный герой. Хочешь ли ты построить серьёзные отношения или просто сыграть в чувства? Всё решает твой выбор. Здесь нет правильного пути — есть только твой.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Разблокировать Платный контент
  • Безлимитное любовное письмо
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Five Hearts Under One Roof (Мод меню) v1.0.2 MOD APK

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Скачать Five Hearts Under One Roof (Мод меню) 214 Мб Ссылка 2 214 Мб

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