Описание

Five Hearts Under One Roof — это романтический FMV-симулятор, где реальность и игра сливаются в единый сюжет о чувствах, выборе и близости. В роли нового соседа ты оказываешься под одной крышей с пятью невероятно разными, живыми и красивыми женщинами, каждая из которых — целый мир. Кто-то из них мечтает о тихом счастье, кто-то ищет страсть, кто-то — лёгкий флирт, но всё зависит от того, как ты будешь себя вести: в диалогах, в романтических сценах, в самых мелких решениях.





Игра разворачивается в формате живого кино — каждое свидание, каждое сообщение, каждый взгляд на экране снят с актёрским участием, создавая эффект реального присутствия. Five Hearts Under One Roof — это не просто интерактивная новелла, а настоящая история любви в жанре FMV, где ты — главный герой. Хочешь ли ты построить серьёзные отношения или просто сыграть в чувства? Всё решает твой выбор. Здесь нет правильного пути — есть только твой.