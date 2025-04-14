android-1.ru / Игры / Симуляторы / Raising a Fallen Warrior (Мод меню)
Raising a Fallen Warrior (Мод меню)

Raising a Fallen Warrior 1.1.0

Много денегМод меню

Сделка с тьмой, жажда мести и бесконечный рост сквозь проклятие
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
RocketdanGames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Raising a Fallen Warrior — это история о том, как воин, потеряв всё, выбирает не смерть, а договор с дьяволом. Ради мести, ради силы, ради шанса выжить. Но тьма не даёт ничего просто так. И теперь его путь — не только крушение врагов, но и борьба с собственной одержимостью. Вы — тот, кто шагнул в бездну, и теперь должны найти способ либо править в ней, либо вырваться наружу, прежде чем окончательно исчезнете под тяжестью темной силы.


Игра встречает с порога простым управлением и цепляющим экшеном. Красочные навыки, взрывающиеся на экране с каждым новым "Погружением дьявола", делают бой зрелищным и стремительным. Но за эффектами скрыта глубокая RPG-система: усиление пяти стихий, прокачка через душевные контракты, поиск дьявольских сокровищ, которые открывают новые, по-настоящему разрушительные умения. В Raising a Fallen Warrior рост не заканчивается никогда — вы постоянно балансируете между мощью и потерей контроля. Потому что чем сильнее вы становитесь, тем тоньше грань между воином… и монстром.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная валюта
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню, Много денег

Скачать Raising a Fallen Warrior (Мод меню) v1.1.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Raising a Fallen Warrior (Мод меню) 113 Мб Ссылка 2 113 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Craft Fun Block World
Craft Fun Block World
Version: 2004
Dam Builder (Мод, Много денег)
Dam Builder (Мод, Много денег)
Version: 0.4.3
Pocket Bots: Battle Robots (Мод, Много денег)
Pocket Bots: Battle Robots (Мод, Много денег)
Version: 2.6.0
Fruit Cutting ASMR (Мод, Без рекламы)
Fruit Cutting ASMR (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Ace Mud 4x4 Offroad Simulator
Ace Mud 4x4 Offroad Simulator
Version: 1.0.5
Кейс Симулятор SOP
Кейс Симулятор SOP
Version: 1.10
La Strada
La Strada
Version: 0.3.2
Realistic Driver Simulator
Realistic Driver Simulator
Version: 1.0.0

Отзывы о Raising a Fallen Warrior (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив