Описание

Raising a Fallen Warrior — это история о том, как воин, потеряв всё, выбирает не смерть, а договор с дьяволом. Ради мести, ради силы, ради шанса выжить. Но тьма не даёт ничего просто так. И теперь его путь — не только крушение врагов, но и борьба с собственной одержимостью. Вы — тот, кто шагнул в бездну, и теперь должны найти способ либо править в ней, либо вырваться наружу, прежде чем окончательно исчезнете под тяжестью темной силы.





Игра встречает с порога простым управлением и цепляющим экшеном. Красочные навыки, взрывающиеся на экране с каждым новым "Погружением дьявола", делают бой зрелищным и стремительным. Но за эффектами скрыта глубокая RPG-система: усиление пяти стихий, прокачка через душевные контракты, поиск дьявольских сокровищ, которые открывают новые, по-настоящему разрушительные умения. В Raising a Fallen Warrior рост не заканчивается никогда — вы постоянно балансируете между мощью и потерей контроля. Потому что чем сильнее вы становитесь, тем тоньше грань между воином… и монстром.