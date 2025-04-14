Описание

Craft Fun Block World — это пиксельный кошмар на выживание, в котором уют и безопасность — не подарки, а результат тяжёлой работы и крепких нервов. Вы оказываетесь в открытом мире, где на первый взгляд всё похоже на детскую песочницу: кубы, ландшафты, ресурсы. Но как только солнце садится, начинается настоящая игра. Зомби выползают из темноты, и каждый звук становится тревожным. Ваша цель — не умереть. А ещё — построить, защитить, вооружиться и при этом не сойти с ума от напряжения.





Craft Fun Block World сочетает крафт, исследование и боевую механику в простой, но захватывающей форме. Вы добываете материалы, создаёте оружие, укрепляете базу, и каждая ночь становится испытанием — не столько для ваших рефлексов, сколько для стратегического мышления. Что построить в первую очередь? Что улучшить? Где прятаться, если всё пойдёт не так? Здесь вы не герой, здесь вы человек — против мира, который не спит. И именно это делает игру по-настоящему увлекательной: свобода действия в мире, где каждое решение может стоить жизни.