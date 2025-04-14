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Craft Fun Block World

Craft Fun Block World 2004

Оригинал

Когда блок за блоком ты строишь не дом, а шанс дожить до следующего рассвета
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Версия:
2004
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
dahlia
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 532 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Craft Fun Block World — это пиксельный кошмар на выживание, в котором уют и безопасность — не подарки, а результат тяжёлой работы и крепких нервов. Вы оказываетесь в открытом мире, где на первый взгляд всё похоже на детскую песочницу: кубы, ландшафты, ресурсы. Но как только солнце садится, начинается настоящая игра. Зомби выползают из темноты, и каждый звук становится тревожным. Ваша цель — не умереть. А ещё — построить, защитить, вооружиться и при этом не сойти с ума от напряжения.


Craft Fun Block World сочетает крафт, исследование и боевую механику в простой, но захватывающей форме. Вы добываете материалы, создаёте оружие, укрепляете базу, и каждая ночь становится испытанием — не столько для ваших рефлексов, сколько для стратегического мышления. Что построить в первую очередь? Что улучшить? Где прятаться, если всё пойдёт не так? Здесь вы не герой, здесь вы человек — против мира, который не спит. И именно это делает игру по-настоящему увлекательной: свобода действия в мире, где каждое решение может стоить жизни.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Майнкрафт на андроид
Майнкрафт на андроид
 Теги темы: оригинал

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Эта игра отмечена как оригинальная версия
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Скачать Craft Fun Block World 532 Мб Ссылка 2 532 Мб

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