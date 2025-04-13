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Fruit Cutting ASMR (Мод, Без рекламы)

Fruit Cutting ASMR 1.0

Без рекламы

Идеальный срез, брызги сока и полное отключение от реальности — просто нарезай
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Grapps Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Fruit Cutting ASMR — это антистресс в чистом виде, игра, в которой нож становится твоим инструментом покоя. Забудь про таймеры, очки и победы — здесь важен только момент: как лезвие входит в яблоко, как сочно трескается арбуз, как морковь хрустит под точным нажимом. Каждый звук, каждый эффект сделан с такой любовью к деталям, что ты буквально ощущаешь текстуру под пальцами. Это не аркада и не симулятор — это маленький ритуал, в котором ты позволяешь себе замедлиться и просто насладиться процессом.


В Fruit Cutting ASMR нет спешки и давления — есть удовольствие. Выбирай нож, выбирай продукт, и вперёд: делай идеальные разрезы, наблюдай, как ровно складываются кусочки, и ловись на мысли, что ты дышишь ровнее. Мягкая анимация, насыщенные цвета и чистый, безмятежный звук превращают игру в идеальный способ расслабиться после тяжёлого дня. Это тот редкий случай, когда резать — значит исцелять.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Fruit Cutting ASMR (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Скачать Fruit Cutting ASMR (Мод, Без рекламы) 128 Мб Ссылка 2 128 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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