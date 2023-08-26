Car Company Tycoon (Мод, Много денег) 1.6.0
Car Company Tycoon - это увлекательная игра, которая предоставляет вам возможность создать собственный автомобильный бизнес с нуля. Вы станете начинающим предпринимателем в автомобильной индустрии и будете строить свой бизнес, чтобы стать одним из ведущих игроков в этой отрасли. Вам предстоит принимать важные бизнес-решения, разрабатывать новые модели автомобилей, устанавливать производственные линии, исследовать рынок и конкурентов.
Игра позволяет вам расширять свой бизнес, открывать новые заводы и офисы по всему миру, чтобы увеличить производство и привлечь больше клиентов. Вы также можете инвестировать в маркетинг и рекламу, чтобы привлечь внимание общественности и создать узнаваемый бренд.
Один из ключевых аспектов игры - управление финансами. Вы должны бережно распоряжаться ресурсами, чтобы ваш бизнес процветал и приносил прибыль. Используйте свои финансовые навыки, чтобы инвестировать в развитие компании и улучшение производственных процессов.
Бесконечные деньги
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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