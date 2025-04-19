Описание

Rest Stop Tycoon: Idle Games - Это idle-тайкун, где ты превращаешь пустой участок на обочине в прибыльную империю для путешественников. Начинаешь с туалета и автомата с газировкой, но каждые 5 минут открываешь что-то новое: душевые, кафе, ремонт, зону отдыха. Поток машин растёт, клиенты требуют удобств, и твоя задача — всё держать под контролем. Всё автоматизируется, но важные решения — за тобой.





В Rest Stop Tycoon: Idle Games ты прокачиваешь все аспекты остановки — от парковки до фастфуда. Появляется персонал, склады, VIP-посетители и даже случайные события — пожары, проверки, ночные рейды дальнобойщиков. Заработок идёт даже в офлайне, и с каждым апгрейдом ты ближе к мечте: стать королём всех шоссе. Без доната, с плавной прогрессией и тоннами апгрейдов — загляни на свою остановку и удивись, во что она превратилась.