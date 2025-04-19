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Rest Stop Tycoon: Idle Games (Мод Меню)

Rest Stop Tycoon: Idle Games 2025.0.20

Мод меню

Построй остановку мечты: от туалета до магната шоссе
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Версия:
2025.0.20
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
BoomBit Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Rest Stop Tycoon: Idle Games - Это idle-тайкун, где ты превращаешь пустой участок на обочине в прибыльную империю для путешественников. Начинаешь с туалета и автомата с газировкой, но каждые 5 минут открываешь что-то новое: душевые, кафе, ремонт, зону отдыха. Поток машин растёт, клиенты требуют удобств, и твоя задача — всё держать под контролем. Всё автоматизируется, но важные решения — за тобой.


В Rest Stop Tycoon: Idle Games ты прокачиваешь все аспекты остановки — от парковки до фастфуда. Появляется персонал, склады, VIP-посетители и даже случайные события — пожары, проверки, ночные рейды дальнобойщиков. Заработок идёт даже в офлайне, и с каждым апгрейдом ты ближе к мечте: стать королём всех шоссе. Без доната, с плавной прогрессией и тоннами апгрейдов — загляни на свою остановку и удивись, во что она превратилась.


Информация о модах

Меню модов

Неограниченные драгоценные камни

Неограниченное количество токенов AD

Неограниченные наличные

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Rest Stop Tycoon: Idle Games (Мод Меню) v2025.0.20 MOD APK

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