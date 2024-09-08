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AutoWar: Evolution of Engines (Мод, Много денег)

AutoWar: Evolution of Engines (Мод, Много денег) 1.34

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Версия:
1.34
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MAD PIXEL GAMES LTD
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 079
Скриншоты
Описание

AutoWar: Evolution of Engines - захватывающий и необычный проект, который предлагает игрокам уникальную возможность объединить свою творческую фантазию с захватывающими боевыми сражениями. В этой игре геймерам доступен редактор, с помощью которого они могут создавать уникальные машины, комбинируя разнообразные модули и компоненты. Основной целью игры является разработка и эволюция машин, способных не только передвигаться, но и сражаться. Вы можете сочетать различные элементы техники, начиная от древних деревянных колес и заканчивая футуристическими двигателями и оружием.


Процесс эволюции и создания будет включать в себя множество экспериментов и тестирования, чтобы найти наилучшую комбинацию для различных боевых задач. Созданные вами машины будут участвовать в увлекательных боевых сражениях, где ваша техника будет испытана на прочность и эффективность. Эволюция технологий позволит вам постепенно повышать уровень вашей машины и делать ее более мощной. Если вы любите экспериментировать, творить и сражаться, "AutoWar: Evolution of Engines" предоставит вам уникальную возможность почувствовать себя инженером и генералом одновременно, создавая и управляя собственными боевыми технологиями.


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 Теги темы: Много денег

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Скачать AutoWar: Evolution of Engines (Мод, Много денег) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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