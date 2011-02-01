Описание

Сегодня утром меня окружает особая аура — является ли это священным светом или результатом неожиданных экспериментов с порошком, я все равно здесь и готов исследовать. SAINT IDLE предлагает вам погрузиться в святое путешествие, но на этот раз не в воскресенье, а в день субботы. В этой увлекательной игре вы сможете ощутить священное влияние собственной ауры, которая преобразит ваши будни в нечто особенное.



SAINT IDLE предоставит вам уникальную возможность исследовать мир, где сияние не только встречает вас утром, но и сопровождает вас на протяжении всего дня. Ваша аура будет влиять на окружающих, создавая особое впечатление и открывая новые пути взаимодействия. В этой игре вы сможете почувствовать себя особым и попробовать на себе влияние святости на окружающий мир.