android-1.ru / Игры / Симуляторы / SAINT IDLE (Мод меню)
SAINT IDLE (Мод меню)

SAINT IDLE (Мод меню) 1.0.24

1
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.24
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Black Rabbit
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 043
Скриншоты
Описание

Сегодня утром меня окружает особая аура — является ли это священным светом или результатом неожиданных экспериментов с порошком, я все равно здесь и готов исследовать. SAINT IDLE предлагает вам погрузиться в святое путешествие, но на этот раз не в воскресенье, а в день субботы. В этой увлекательной игре вы сможете ощутить священное влияние собственной ауры, которая преобразит ваши будни в нечто особенное.


SAINT IDLE предоставит вам уникальную возможность исследовать мир, где сияние не только встречает вас утром, но и сопровождает вас на протяжении всего дня. Ваша аура будет влиять на окружающих, создавая особое впечатление и открывая новые пути взаимодействия. В этой игре вы сможете почувствовать себя особым и попробовать на себе влияние святости на окружающий мир.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Предупреждение о режиме Бога : в некоторых средах (в основном эмуляторах) возникают проблемы с функцией множителя защиты.
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать SAINT IDLE (Мод меню) v1.0.24 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать SAINT IDLE (Мод меню) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Cимулятор физики воды (Мод, Unlocked)
Cимулятор физики воды (Мод, Unlocked)
Version: 1.3.29
Truck Simulator PRO USA (Мод, Много денег)
Truck Simulator PRO USA (Мод, Много денег)
Version: 1.36
CarLegends Real Car Parking (Мод, Бесплатные покупки)
CarLegends Real Car Parking (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.017
Кошачий клуб: Собирайте котят (Мод, Бесплатные награды)
Кошачий клуб: Собирайте котят (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.20.2
Симулятор Свиньи (Полная версия)
Симулятор Свиньи (Полная версия)
Version: 1.1
PC Tycoon 2 (Мод, Unlocked)
PC Tycoon 2 (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.11.1
Millionaire Monster Penthouse (Полная версия)
Millionaire Monster Penthouse (Полная версия)
Version: 3.1.6
Only Up: онлайн паркур (Полная версия)
Only Up: онлайн паркур (Полная версия)
Version: 1.0.0

Отзывы о SAINT IDLE (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив