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Truck Simulator PRO USA (Мод, Много денег)

Truck Simulator PRO USA (Мод, Много денег) 1.33

Станьте дальнобойщиком, преодолевая разнообразные маршруты
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Версия:
1.33
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mageeks Apps & Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 946

Truck Simulator PRO USA предоставляет игрокам уникальную возможность окунуться в атмосферу дальнобойных перевозок по просторам Соединенных Штатов. Вам предстоит сесть за руль мощных грузовиков и отправиться в захватывающие путешествия через разнообразные регионы, начиная от живописных побережий и заканчивая горными перевалами. Огромная карта, охватывающая множество городов и местностей, придаст вам ощущение свободы и реалистичности.


Выберите свой путь, определите маршрут, рассчитайте время исходя из погодных условий, а также учтите смену дня и ночи. Встречайте восходы и закаты солнца, наблюдая, как меняется окружающая среда вокруг вас. Система перевозок разнообразна и детализирована. Вам предстоит перевозить разнообразные грузы, от стройматериалов до продуктов питания, соблюдая сроки и следя за состоянием груза. Поднимайтесь на горные серпантины, преодолевайте сложные дорожные условия и научитесь справляться с различными вызовами, которые встречаются на вашем пути.


Скриншоты

Информация о модах
  • Увеличены награды за выполнение заданий и получение ежедневной награды;
  • Вы можете получать ежедневные награды, не дожидаясь следующего дня.

MOD V2

  • Бесплатная покупка.


 Теги темы: Много денег

Скачать Truck Simulator PRO USA (Мод, Много денег) 1.33 взлом

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MOD V2 1.3 Гб MOD V2 (Ссылка 2) 1.3 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Truck Simulator PRO USA (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Luka
Luka В пятницу в 13:19
Обновите игру🙏
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Витя
Витя 21 декабря 2023 02:57
На экране появляются китайские иероглифы. Где нужно наверное что-то ввести. Но в силу не знания этого языка, поиграть так и не удалось. Фигня короче.
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