Truck Simulator PRO USA предоставляет игрокам уникальную возможность окунуться в атмосферу дальнобойных перевозок по просторам Соединенных Штатов. Вам предстоит сесть за руль мощных грузовиков и отправиться в захватывающие путешествия через разнообразные регионы, начиная от живописных побережий и заканчивая горными перевалами. Огромная карта, охватывающая множество городов и местностей, придаст вам ощущение свободы и реалистичности.





Выберите свой путь, определите маршрут, рассчитайте время исходя из погодных условий, а также учтите смену дня и ночи. Встречайте восходы и закаты солнца, наблюдая, как меняется окружающая среда вокруг вас. Система перевозок разнообразна и детализирована. Вам предстоит перевозить разнообразные грузы, от стройматериалов до продуктов питания, соблюдая сроки и следя за состоянием груза. Поднимайтесь на горные серпантины, преодолевайте сложные дорожные условия и научитесь справляться с различными вызовами, которые встречаются на вашем пути.