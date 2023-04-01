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Симулятор Idle Distiller (Мод, много гемов)

Симулятор Idle Distiller (Мод, много гемов) 2.99.1

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kano Games
Версия:
2.99.1
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.kanoapps.bz
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 135

Idle Distiller - предлагает игрокам окунуться в мир управления собственным производством алкоголя в атмосферном районе небольшого городка. Как управляющий этим делом, игроки сталкиваются с реалистичными проблемами, включая борьбу с государственным регулированием и попытками сохранить свою прибыль в условиях высоких налогов.


Особенность игры в том, что она сочетает элементы стратегии и "idle" геймплея, где ваш бизнес развивается даже тогда, когда вы не в игре. Вы должны будете не только подбирать стратегию для развития своего производства, улучшая оборудование и расширяя ассортимент напитков, но и взаимодействовать с местными политиками и другими персонажами, чтобы защитить свой бизнес.


Сюжет игры пропитан иронией и юмором, обыгрывающим сложности и абсурдность реального бизнеса, что делает процесс не только интригующим, но и забавным. Продажные политики и непредсказуемые события добавляют остроты в игровой процесс, заставляя игроков быть на чеку и принимать быстрые решения для защиты своего "алкогольного района".


Скриншоты

Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор Idle Distiller (Мод, много гемов) 2.99.1 взлом

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Скачать Симулятор Idle Distiller (Мод, много гемов)
80 Мб
Ссылка 2
80 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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