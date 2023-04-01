Idle Distiller - предлагает игрокам окунуться в мир управления собственным производством алкоголя в атмосферном районе небольшого городка. Как управляющий этим делом, игроки сталкиваются с реалистичными проблемами, включая борьбу с государственным регулированием и попытками сохранить свою прибыль в условиях высоких налогов.





Особенность игры в том, что она сочетает элементы стратегии и "idle" геймплея, где ваш бизнес развивается даже тогда, когда вы не в игре. Вы должны будете не только подбирать стратегию для развития своего производства, улучшая оборудование и расширяя ассортимент напитков, но и взаимодействовать с местными политиками и другими персонажами, чтобы защитить свой бизнес.





Сюжет игры пропитан иронией и юмором, обыгрывающим сложности и абсурдность реального бизнеса, что делает процесс не только интригующим, но и забавным. Продажные политики и непредсказуемые события добавляют остроты в игровой процесс, заставляя игроков быть на чеку и принимать быстрые решения для защиты своего "алкогольного района".