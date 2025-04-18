Описание

Deep Ore Tycoon — это увлекательный симулятор добычи, в котором каждый удар киркой приближает вас к вершине подземного могущества. Начав с простой шахты и примитивных инструментов, вы постепенно расширяете своё влияние, собирая редчайшие ресурсы, выплавляя ценные слитки и превращая добычу в процветающую империю. Здесь важно не только копать, но и думать: куда вложить, что улучшить, как выжать максимум из каждой породы.





Игра идеально сочетает элементы idle-тайкуна и стратегического менеджмента. Вы управляете шахтами, модернизируете оборудование, нанимаете помощников, исследуете глубинные слои и открываете всё более прибыльные типы руды. Deep Ore Tycoon затягивает плавным прогрессом и удовлетворяющей системой апгрейдов — вы постоянно видите результат своих усилий, а каждый уровень становится новой ступенью к статусу настоящего магната. Это игра, в которой глубина — не только про шахту, но и про удовольствие от роста.