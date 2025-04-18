android-1.ru / Игры / Симуляторы / Deep Ore Tycoon
Deep Ore Tycoon

Deep Ore Tycoon 1.0.0

Оригинал

Из одной кирки — в империю: станьте повелителем глубин и хозяином руды
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Oddsly
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Deep Ore Tycoon — это увлекательный симулятор добычи, в котором каждый удар киркой приближает вас к вершине подземного могущества. Начав с простой шахты и примитивных инструментов, вы постепенно расширяете своё влияние, собирая редчайшие ресурсы, выплавляя ценные слитки и превращая добычу в процветающую империю. Здесь важно не только копать, но и думать: куда вложить, что улучшить, как выжать максимум из каждой породы.


Игра идеально сочетает элементы idle-тайкуна и стратегического менеджмента. Вы управляете шахтами, модернизируете оборудование, нанимаете помощников, исследуете глубинные слои и открываете всё более прибыльные типы руды. Deep Ore Tycoon затягивает плавным прогрессом и удовлетворяющей системой апгрейдов — вы постоянно видите результат своих усилий, а каждый уровень становится новой ступенью к статусу настоящего магната. Это игра, в которой глубина — не только про шахту, но и про удовольствие от роста.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Deep Ore Tycoon v1.0.0 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Deep Ore Tycoon 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Merge Maid Cafe - Isekai Story (Мод, Много денег)
Merge Maid Cafe - Isekai Story (Мод, Много денег)
Version: 0.2.31
Five Hearts Under One Roof (Мод меню)
Five Hearts Under One Roof (Мод меню)
Version: 1.0.2
Raising a Destruction Girl (Мод меню)
Raising a Destruction Girl (Мод меню)
Version: 1.0.8.3
Raising a Fallen Warrior (Мод меню)
Raising a Fallen Warrior (Мод меню)
Version: 1.1.0
Craft Fun Block World
Craft Fun Block World
Version: 2004
Dam Builder (Мод, Много денег)
Dam Builder (Мод, Много денег)
Version: 0.4.3
Pocket Bots: Battle Robots (Мод, Много денег)
Pocket Bots: Battle Robots (Мод, Много денег)
Version: 2.6.0
Fruit Cutting ASMR (Мод, Без рекламы)
Fruit Cutting ASMR (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0

Отзывы о Deep Ore Tycoon


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив