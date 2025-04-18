Описание

Goat Madness: Animal Simulator — это самая дикая и беспредельная игра о козлах, в которой вы не просто бегаете по карте, а превращаетесь в неудержимую силу хаоса. Огромный открытый мир ждёт, пока вы перевернёте его с копыт на голову: тараньте машины, разносите витрины, запрыгивайте на крыши и устраивайте настоящий погром — ведь вы козёл, и вам всё можно.





Каждый уровень — это набор абсурдных миссий, весёлой физики и возможностей для безумства. Прокачивайте своего козла, открывайте новые скины и способности, от реактивного ранца до гигантской башни из голов. Goat Madness — это идеальный симулятор для тех, кто устал от серьёзности и хочет просто повеселиться, делая глупости в самом неожиданном обличье. Тут нет правил — только драйв, угар и козлиная энергия.