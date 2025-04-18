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Goat Madness: Animal Simulator

Goat Madness: Animal Simulator 1.2

Оригинал

Безумный козёл, открытый мир и полная разруха — пора устроить настоящее веселье
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Версия:
1.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Nuts Game Ventures
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 191 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Goat Madness: Animal Simulator — это самая дикая и беспредельная игра о козлах, в которой вы не просто бегаете по карте, а превращаетесь в неудержимую силу хаоса. Огромный открытый мир ждёт, пока вы перевернёте его с копыт на голову: тараньте машины, разносите витрины, запрыгивайте на крыши и устраивайте настоящий погром — ведь вы козёл, и вам всё можно.


Каждый уровень — это набор абсурдных миссий, весёлой физики и возможностей для безумства. Прокачивайте своего козла, открывайте новые скины и способности, от реактивного ранца до гигантской башни из голов. Goat Madness — это идеальный симулятор для тех, кто устал от серьёзности и хочет просто повеселиться, делая глупости в самом неожиданном обличье. Тут нет правил — только драйв, угар и козлиная энергия.


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Скачать Goat Madness: Animal Simulator v1.2 MOD APK

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Скачать Goat Madness: Animal Simulator 191 Мб Ссылка 2 191 Мб

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