Inzoi Life Sim Simulator Game (Мод, Без рекламы) 1.0
Создай персонажа, живи своей жизнью и напиши уникальную историю в открытом мире
Inzoi Life Sim Simulator Game — это жизненный симулятор с элементами RPG, в котором ты управляешь персонажем в реалистичном городе. Каждые пять минут ты выбираешь, чем заняться: поработать, пойти на свидание, отдохнуть в парке или просто поесть. Важно следить за эмоциями и базовыми потребностями — голод, энергия, настроение влияют на развитие событий. Всё подаётся легко и без давления, чтобы ты мог играть в своём ритме.
Кастомизация обширная: одежда, стиль, прическа — создавай себя таким, каким хочешь быть. Заводи друзей, строй отношения и карьеру, исследуй город и открывай новые места. В игре нет заданного финала — ты сам решаешь, какой будет твоя жизнь. Поддержка офлайн, понятный интерфейс и яркий визуальный стиль делают её отличным выбором для тех, кто хочет просто пожить в красивом виртуальном мире.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.