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Inzoi Life Sim Simulator Game (Мод, Без рекламы)

Inzoi Life Sim Simulator Game (Мод, Без рекламы) 1.0

Создай персонажа, живи своей жизнью и напиши уникальную историю в открытом мире
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dn.Mint Mobile Game
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33
Скриншоты
Описание

Inzoi Life Sim Simulator Game — это жизненный симулятор с элементами RPG, в котором ты управляешь персонажем в реалистичном городе. Каждые пять минут ты выбираешь, чем заняться: поработать, пойти на свидание, отдохнуть в парке или просто поесть. Важно следить за эмоциями и базовыми потребностями — голод, энергия, настроение влияют на развитие событий. Всё подаётся легко и без давления, чтобы ты мог играть в своём ритме.


Кастомизация обширная: одежда, стиль, прическа — создавай себя таким, каким хочешь быть. Заводи друзей, строй отношения и карьеру, исследуй город и открывай новые места. В игре нет заданного финала — ты сам решаешь, какой будет твоя жизнь. Поддержка офлайн, понятный интерфейс и яркий визуальный стиль делают её отличным выбором для тех, кто хочет просто пожить в красивом виртуальном мире.


Информация о модах

Без рекламы

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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