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Mountain Climb Race: Jeep Game (Мод, Без рекламы)

Mountain Climb Race: Jeep Game (Мод, Без рекламы) 7.8

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Версия:
7.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Golden Guns Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
293
Скриншоты
Описание

Увеличьте обороты своих двигателей и приготовьтесь к самому захватывающему и смелому горному вождению в этой гоночной игре Mountain Climb Jeep Racing!


Поднимите свой опыт вождения джипа и восхождений на совершенно новый уровень с помощью Car Simulator 2021! Покоряйте самые сложные местности и препятствия, исследуйте горные дороги и взбирайтесь на самые высокие вершины всего за одну миссию — станьте лучшим горным водителем!


Выбирайте из множества реалистичных джипов 4x4, настраивайте их, улучшайте и оснащайте для преодоления самых сложных бездорожий. Испытайте реалистичную физику автомобиля и почувствуйте настоящее удовольствие от вождения благодаря плавному управлению, отправляясь в захватывающее путешествие по альпинизму.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Mountain Climb Race: Jeep Game (Мод, Без рекламы) v7.8 MOD APK

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Скачать Mountain Climb Race: Jeep Game (Мод, Без рекламы) 138 Мб Ссылка 2 138 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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