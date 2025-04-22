Описание

Увеличьте обороты своих двигателей и приготовьтесь к самому захватывающему и смелому горному вождению в этой гоночной игре Mountain Climb Jeep Racing!





Поднимите свой опыт вождения джипа и восхождений на совершенно новый уровень с помощью Car Simulator 2021! Покоряйте самые сложные местности и препятствия, исследуйте горные дороги и взбирайтесь на самые высокие вершины всего за одну миссию — станьте лучшим горным водителем!





Выбирайте из множества реалистичных джипов 4x4, настраивайте их, улучшайте и оснащайте для преодоления самых сложных бездорожий. Испытайте реалистичную физику автомобиля и почувствуйте настоящее удовольствие от вождения благодаря плавному управлению, отправляясь в захватывающее путешествие по альпинизму.