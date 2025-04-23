Cloverhold - Это пиксельная стратегия с элементами Tower Defense, где каждый день ты развиваешь деревню, нанимаешь героев и укрепляешь оборону. А когда солнце садится, начинается настоящая битва: волны монстров наступают, и нужно быстро расставлять войска, активировать способности и держать линию. Каждые 5 минут — новое решение: кого прокачать, куда поставить, чем пожертвовать.
В Cloverhold сочетаются спокойный дневной менеджмент и напряжённые ночные сражения. Герои растут, получают новые умения, а враги становятся всё изобретательнее. Ты открываешь новые здания, усиливаешь оборону, собираешь редкие ресурсы. От тактики зависит выживание, особенно в поздних волнах. Работает офлайн, прогресс сохраняется между сессиями. Защити свой пиксельный мир и преврати Клеверхолд в крепость, которую не возьмёт ни одна тьма.
Меню модов
Множитель урона
Убить всех врагов
Скачать Cloverhold (Мод Меню) v0.0.3 MOD APK
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Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.