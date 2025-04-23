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Cloverhold (Мод Меню)

Cloverhold (Мод Меню) 0.0.3

Днём — строй, ночью — отбивайся: держи оборону Клеверхолда
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Версия:
0.0.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
All·Inclusive
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Cloverhold - Это пиксельная стратегия с элементами Tower Defense, где каждый день ты развиваешь деревню, нанимаешь героев и укрепляешь оборону. А когда солнце садится, начинается настоящая битва: волны монстров наступают, и нужно быстро расставлять войска, активировать способности и держать линию. Каждые 5 минут — новое решение: кого прокачать, куда поставить, чем пожертвовать.


В Cloverhold сочетаются спокойный дневной менеджмент и напряжённые ночные сражения. Герои растут, получают новые умения, а враги становятся всё изобретательнее. Ты открываешь новые здания, усиливаешь оборону, собираешь редкие ресурсы. От тактики зависит выживание, особенно в поздних волнах. Работает офлайн, прогресс сохраняется между сессиями. Защити свой пиксельный мир и преврати Клеверхолд в крепость, которую не возьмёт ни одна тьма.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Убить всех врагов

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Cloverhold (Мод Меню) v0.0.3 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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