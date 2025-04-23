Описание

Cloverhold - Это пиксельная стратегия с элементами Tower Defense, где каждый день ты развиваешь деревню, нанимаешь героев и укрепляешь оборону. А когда солнце садится, начинается настоящая битва: волны монстров наступают, и нужно быстро расставлять войска, активировать способности и держать линию. Каждые 5 минут — новое решение: кого прокачать, куда поставить, чем пожертвовать.





В Cloverhold сочетаются спокойный дневной менеджмент и напряжённые ночные сражения. Герои растут, получают новые умения, а враги становятся всё изобретательнее. Ты открываешь новые здания, усиливаешь оборону, собираешь редкие ресурсы. От тактики зависит выживание, особенно в поздних волнах. Работает офлайн, прогресс сохраняется между сессиями. Защити свой пиксельный мир и преврати Клеверхолд в крепость, которую не возьмёт ни одна тьма.