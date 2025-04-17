Описание

Merge Maid Cafe – Isekai Story на первый взгляд выглядит как расслабляющий симулятор с элементами "мерджа" и очаровательными героинями в горничных нарядах. Управляй уютным мейд-кафе, нанимай новых сотрудниц, улучшай интерьер, собирай блюда, объединяй предметы — всё будто создано для неспешного, приятного времяпрепровождения. Но это только половина истории. Потому что девушки начинают исчезать. И за пышными юбками и улыбками прячется что-то гораздо более тревожное.





Игроку предстоит не только развивать кафе, но и проводить настоящее расследование: почему горничные пропадают? Кто или что за этим стоит? Каждое улучшение, каждый новый персонаж и даже диалоги постепенно раскрывают сюжет, который с каждой минутой становится мрачнее и глубже. Merge Maid Cafe мастерски сочетает казуальный геймплей с атмосферой лёгкого детектива и исекай-драмы, избегая раздражающих игровых клише. Это симулятор, где под слоем ванили скрыт привкус загадки — и именно он делает игру по-настоящему захватывающей.