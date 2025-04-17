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Merge Maid Cafe - Isekai Story (Мод, Много денег)

Merge Maid Cafe - Isekai Story 0.2.31

Много денег

Милый кафе-бизнес в исекай-мире, где за улыбками горничных скрывается тревожная тайна
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Версия:
0.2.31
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
HIGHSCORE GAMES
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 234 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Merge Maid Cafe – Isekai Story на первый взгляд выглядит как расслабляющий симулятор с элементами "мерджа" и очаровательными героинями в горничных нарядах. Управляй уютным мейд-кафе, нанимай новых сотрудниц, улучшай интерьер, собирай блюда, объединяй предметы — всё будто создано для неспешного, приятного времяпрепровождения. Но это только половина истории. Потому что девушки начинают исчезать. И за пышными юбками и улыбками прячется что-то гораздо более тревожное.


Игроку предстоит не только развивать кафе, но и проводить настоящее расследование: почему горничные пропадают? Кто или что за этим стоит? Каждое улучшение, каждый новый персонаж и даже диалоги постепенно раскрывают сюжет, который с каждой минутой становится мрачнее и глубже. Merge Maid Cafe мастерски сочетает казуальный геймплей с атмосферой лёгкого детектива и исекай-драмы, избегая раздражающих игровых клише. Это симулятор, где под слоем ванили скрыт привкус загадки — и именно он делает игру по-настоящему захватывающей.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Maid Cafe - Isekai Story (Мод, Много денег) v0.2.31 MOD APK

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