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My Sushi Story (Мод, Много денег)

My Sushi Story (Мод, Много денег) 4.1.19

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Версия:
4.1.19
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
LifeSim
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 323

My Sushi Story - это увлекательная игра, которая трансформирует вас в владельца суши-ресторана, предоставляя вам возможность погрузиться в захватывающий мир японской кухни и управления своим рестораном. В этой игре вы становитесь главным поваром и предпринимателем, создавая новые рецепты и делая японские блюда более вкусными и уникальными.


Игрокам предстоит пройти через множество захватывающих миссий и заданий, в ходе которых они будут развивать свой ресторан и привлекать новых посетителей. Как владелец ресторана, вы сможете нанять дополнительный персонал, чтобы помочь вам в приготовлении и обслуживании клиентов, что поможет увеличить эффективность вашего бизнеса.


Игра предоставляет вам широкие возможности для проявления своих управленческих навыков и кулинарных талантов. Вы сможете создавать уникальные рецепты суши, расширять меню своего ресторана и украшать его в соответствии со своими предпочтениями. Управляя своим суши-рестораном, вы столкнетесь с различными вызовами и возможностями для развития, что делает My Sushi Story увлекательной и захватывающей игрой для всех любителей кулинарии и управления рестораном.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги
2. Не смотреть рекламу, чтобы получить вознаграждение.

 Теги темы: Много денег

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Скачать My Sushi Story (Мод, Много денег) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

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