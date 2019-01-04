My Sushi Story (Мод, Много денег) 4.1.19
My Sushi Story - это увлекательная игра, которая трансформирует вас в владельца суши-ресторана, предоставляя вам возможность погрузиться в захватывающий мир японской кухни и управления своим рестораном. В этой игре вы становитесь главным поваром и предпринимателем, создавая новые рецепты и делая японские блюда более вкусными и уникальными.
Игрокам предстоит пройти через множество захватывающих миссий и заданий, в ходе которых они будут развивать свой ресторан и привлекать новых посетителей. Как владелец ресторана, вы сможете нанять дополнительный персонал, чтобы помочь вам в приготовлении и обслуживании клиентов, что поможет увеличить эффективность вашего бизнеса.
Игра предоставляет вам широкие возможности для проявления своих управленческих навыков и кулинарных талантов. Вы сможете создавать уникальные рецепты суши, расширять меню своего ресторана и украшать его в соответствии со своими предпочтениями. Управляя своим суши-рестораном, вы столкнетесь с различными вызовами и возможностями для развития, что делает My Sushi Story увлекательной и захватывающей игрой для всех любителей кулинарии и управления рестораном.
Информация о модах
1. Неограниченные деньги
2. Не смотреть рекламу, чтобы получить вознаграждение.
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