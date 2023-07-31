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Monthly Entertainment (Мод, Много ресурсов)

Monthly Entertainment (Мод, Много ресурсов) 1.0.267

8
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
608Factory
Версия:
1.0.267
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
id приложения:
com.factory608.ME
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
4 499

Monthly Entertainment - Привет, фанаты K-pop! Добро пожаловать в захватывающий мир индустрии развлечений с игрой "Monthly Idol" от Monthly Entertainment. В этой игре вы сможете создать свою собственную айдол-группу и стать их менеджером. Ваша задача - развивать и продвигать группу, чтобы они стали настоящими звездами K-pop. Вы будете иметь полный контроль над тренировками, выступлениями, продвижением и созданием новых песен для вашей группы. Вам предстоит выбрать талантливых участников, развивать их навыки, управлять репутацией группы и привлекать больше поклонников.


Однако будьте готовы к вызовам и препятствиям на пути к успеху. Вам придется балансировать между распределением времени и ресурсов между тренировками, выступлениями и отдыхом участников группы. Кроме того, вы должны управлять финансами и принимать важные решения, чтобы поддерживать баланс между творческими потребностями группы и коммерческим успехом.


В "Monthly Idol" вас ждет увлекательное путешествие по миру K-pop, где вы сможете стать настоящим менеджером айдол-группы. Игра предлагает разнообразные возможности для творчества, развития и успеха вашей группы. Так что готовьтесь к захватывающим моментам, эмоциональным выступлениям и приятным достижениям в мире K-pop с "Monthly Idol"!


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченный рубин
  • Неограниченные билеты
 Теги темы: Много денег

Скачать Monthly Entertainment (Мод, Много ресурсов) 1.0.267 взлом

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Скачать Monthly Entertainment (Мод, Много ресурсов) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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