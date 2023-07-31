Monthly Entertainment - Привет, фанаты K-pop! Добро пожаловать в захватывающий мир индустрии развлечений с игрой "Monthly Idol" от Monthly Entertainment. В этой игре вы сможете создать свою собственную айдол-группу и стать их менеджером. Ваша задача - развивать и продвигать группу, чтобы они стали настоящими звездами K-pop. Вы будете иметь полный контроль над тренировками, выступлениями, продвижением и созданием новых песен для вашей группы. Вам предстоит выбрать талантливых участников, развивать их навыки, управлять репутацией группы и привлекать больше поклонников.





Однако будьте готовы к вызовам и препятствиям на пути к успеху. Вам придется балансировать между распределением времени и ресурсов между тренировками, выступлениями и отдыхом участников группы. Кроме того, вы должны управлять финансами и принимать важные решения, чтобы поддерживать баланс между творческими потребностями группы и коммерческим успехом.





В "Monthly Idol" вас ждет увлекательное путешествие по миру K-pop, где вы сможете стать настоящим менеджером айдол-группы. Игра предлагает разнообразные возможности для творчества, развития и успеха вашей группы. Так что готовьтесь к захватывающим моментам, эмоциональным выступлениям и приятным достижениям в мире K-pop с "Monthly Idol"!