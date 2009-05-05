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Цветные захватчики Idle (Мод, Без рекламы)

Цветные захватчики Idle (Мод, Без рекламы) 1.0.5

5
1
Скачать (125 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.0.5
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 125 Мб
id приложения:
superstar.games.Color.Invaders.Idle
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
1
Просмотров:
3 571

Color Invaders Idle - это захватывающая игра, которая сочетает в себе элементы симулятора тапа и ролевой игры. Действие игры разворачивается на загадочном острове, полном секретов и опасностей.


Игроки начинают с нуля и постепенно развиваются, становясь более опытными и готовыми к неожиданностям. Они будут исследовать территорию острова, совершать вылазки в поисках припасов, уникальных ресурсов и ответов на загадки, которые остров скрывает. Одним из ключевых аспектов игры является прогрессивное расширение возможностей игрока. Вы сможете развивать своих героев, сражаться с врагами, выполнять задания и проходить уровни. У вас будет свобода выбора в развитии персонажей и прокачке их навыков.


Color Invaders Idle предлагает приятную визуальную картинку, захватывающий игровой процесс и множество возможностей для длительного развлечения. Вы сможете наслаждаться смешением жанров, находя в игре то, что будет вас увлекать на протяжении долгого времени. В общем, Color Invaders Idle предлагает игрокам уникальное и увлекательное путешествие, где каждый найдет что-то особенное и увлекательное для себя.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Цветные захватчики Idle (Мод, Без рекламы) 1.0.5 взлом

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Скачать Цветные захватчики Idle (Мод, Без рекламы)
125 Мб
Ссылка 2
125 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Цветные захватчики Idle (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
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OneDay
OneDay 3 февраля 2024 11:46
Мод работает только на первой планете, как перейдёте на вторую планету, мод будет бесполезный и потребуется донат, так что мод на премиум будет полезнее.
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