android-1.ru / Игры / На русском / Симулятор Солнечной системы (Мод, Без рекламы)
Симулятор Солнечной системы (Мод, Без рекламы)

Симулятор Солнечной системы (Мод, Без рекламы) 0.283

5
2
Скачать (215 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
0.283
Требования:
Android 9
Разработчик:
WPCons
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 215 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 599

Solar System Simulator - это захватывающее мобильное приложение, которое предоставляет уникальную возможность исследовать Солнечную систему и ощутить волнующие ощущения космического путешествия. С его помощью вы сможете погрузиться в безграничные просторы космоса и изучить различные аспекты нашей солнечной системы.


Одной из основных возможностей является изучение влияния гравитации и других физических сил на звездные объекты. Вы сможете наблюдать, как планеты вращаются вокруг Солнца, как спутники орбитально движутся вокруг планет, и как кометы пролетают через космическое пространство. Вы сможете наблюдать динамику и взаимодействие между различными небесными телами.


Кроме того, Solar System Simulator предлагает вам возможность создать и управлять собственной солнечной энергетической системой. Вы сможете проектировать и строить свою собственную солнечную систему, оптимизируя местоположение солнечных панелей и прогнозируя энергетический потенциал. Это интересный аспект приложения, который позволяет вам понять и оценить важность солнечной энергии и ее влияние на окружающую среду.


Скриншоты

Информация о модах

Без рекламы

 Теги темы: Без рекламы

Скачать Симулятор Солнечной системы (Мод, Без рекламы) 0.283 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Симулятор Солнечной системы (Мод, Без рекламы) 215 Мб Ссылка 2 215 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
McPixel 3
McPixel 3
Версия: 1.1.4
Игры для малышей (Мод, Unlocked)
Игры для малышей (Мод, Unlocked)
Версия: 5.6
MEGA MAN X DiVE - MOBILE (Мод, Режим бога)
MEGA MAN X DiVE - MOBILE (Мод, Режим бога)
Версия: 14.1.5
Weapon Master Idle (Мод меню)
Weapon Master Idle (Мод меню)
Версия: 1.2.7
Art of Conquest : Дирижабли (Полная версия)
Art of Conquest : Дирижабли (Полная версия)
Версия: 1.25.16
Hospital Empire - Idle Tycoon (Мод, Много денег)
Hospital Empire - Idle Tycoon (Мод, Много денег)
Версия: 8.3.6
Doom & Destiny Advanced (Мод, Режим бога)
Doom & Destiny Advanced (Мод, Режим бога)
Версия: 3.6.9.30
герой-истребитель - бой пауков (Полная версия)
герой-истребитель - бой пауков (Полная версия)
Версия: 7.0

Отзывы о Симулятор Солнечной системы (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив