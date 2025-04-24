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Cyber City Tycoon (Мод Меню)

Cyber City Tycoon (Мод Меню) 1.2.5

Построй киберимперию с нуля — обмани, заработай и не попадайся
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Версия:
1.2.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Aalto-korkeakoulusäätiö (Aalto University)
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:48
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Cyber City Tycoon - Это симулятор криминального магната в мире будущего, где ты управляешь командой продвинутых роботов-мошенников. Каждые 5 минут ты запускаешь схемы, собираешь прибыль и апгрейдишь системы. Действие происходит в неоне и стекле мегаполиса, где прибыль идёт от фишинга, взломов и хитрых афер. Заработок идёт даже офлайн, а для большего азарта — мини-игры с ловушками и риском.


В Cyber City Tycoon всё основано на реальных схемах киберпреступности, что делает игру не только весёлой, но и познавательной. Узнаешь, как работают фейковые сайты, фишинговые письма и другие уловки — и используешь эти знания в реальной жизни. По мере роста ты открываешь новые районы, инструменты, ботов и цели. Игра без навязчивого доната, работает офлайн. Встань во главе цифрового подполья и завоюй трон кибергорода.


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 Теги темы: Мод меню

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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