Описание

Cyber City Tycoon - Это симулятор криминального магната в мире будущего, где ты управляешь командой продвинутых роботов-мошенников. Каждые 5 минут ты запускаешь схемы, собираешь прибыль и апгрейдишь системы. Действие происходит в неоне и стекле мегаполиса, где прибыль идёт от фишинга, взломов и хитрых афер. Заработок идёт даже офлайн, а для большего азарта — мини-игры с ловушками и риском.





В Cyber City Tycoon всё основано на реальных схемах киберпреступности, что делает игру не только весёлой, но и познавательной. Узнаешь, как работают фейковые сайты, фишинговые письма и другие уловки — и используешь эти знания в реальной жизни. По мере роста ты открываешь новые районы, инструменты, ботов и цели. Игра без навязчивого доната, работает офлайн. Встань во главе цифрового подполья и завоюй трон кибергорода.