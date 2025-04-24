Cyber City Tycoon (Мод Меню) 1.2.5
Построй киберимперию с нуля — обмани, заработай и не попадайся
Cyber City Tycoon - Это симулятор криминального магната в мире будущего, где ты управляешь командой продвинутых роботов-мошенников. Каждые 5 минут ты запускаешь схемы, собираешь прибыль и апгрейдишь системы. Действие происходит в неоне и стекле мегаполиса, где прибыль идёт от фишинга, взломов и хитрых афер. Заработок идёт даже офлайн, а для большего азарта — мини-игры с ловушками и риском.
В Cyber City Tycoon всё основано на реальных схемах киберпреступности, что делает игру не только весёлой, но и познавательной. Узнаешь, как работают фейковые сайты, фишинговые письма и другие уловки — и используешь эти знания в реальной жизни. По мере роста ты открываешь новые районы, инструменты, ботов и цели. Игра без навязчивого доната, работает офлайн. Встань во главе цифрового подполья и завоюй трон кибергорода.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.