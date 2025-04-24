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Cat Cafe (Мод Меню)

Cat Cafe (Мод Меню) 1.0

Готовь напитки, гладь котиков и сделай своё кафе идеальным
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pintordenubes
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Cat Cafe - Это казуальный симулятор кафе, где ты играешь за пушистого бариста, управляющего уютным уголком для гостей. Каждые 5 минут ты готовишь капучино, подаёшь пирожные и встречаешь новых клиентов — у каждого свой характер, заказы и даже небольшая история. От заработанных чаевых ты расширяешь меню, покупаешь мебель и создаёшь атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова.


В Cat Cafe сочетаются кафе-менеджмент и сбор уникальных персонажей, включая забавных котов и таинственных гостей. Ты можешь кастомизировать интерьер, открывать новые рецепты, улучшать оборудование и наблюдать, как твоя столовая превращается в самое уютное место в городе. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подходит для отдыха. Зайди на пару минут — а останешься на весь вечер.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Денежный мультипликатор

Деньги не уменьшаются

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Cat Cafe (Мод Меню) v1.0 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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