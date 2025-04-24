Описание

Cat Cafe - Это казуальный симулятор кафе, где ты играешь за пушистого бариста, управляющего уютным уголком для гостей. Каждые 5 минут ты готовишь капучино, подаёшь пирожные и встречаешь новых клиентов — у каждого свой характер, заказы и даже небольшая история. От заработанных чаевых ты расширяешь меню, покупаешь мебель и создаёшь атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова.





В Cat Cafe сочетаются кафе-менеджмент и сбор уникальных персонажей, включая забавных котов и таинственных гостей. Ты можешь кастомизировать интерьер, открывать новые рецепты, улучшать оборудование и наблюдать, как твоя столовая превращается в самое уютное место в городе. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подходит для отдыха. Зайди на пару минут — а останешься на весь вечер.