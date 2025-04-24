Cat Cafe - Это казуальный симулятор кафе, где ты играешь за пушистого бариста, управляющего уютным уголком для гостей. Каждые 5 минут ты готовишь капучино, подаёшь пирожные и встречаешь новых клиентов — у каждого свой характер, заказы и даже небольшая история. От заработанных чаевых ты расширяешь меню, покупаешь мебель и создаёшь атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова.
В Cat Cafe сочетаются кафе-менеджмент и сбор уникальных персонажей, включая забавных котов и таинственных гостей. Ты можешь кастомизировать интерьер, открывать новые рецепты, улучшать оборудование и наблюдать, как твоя столовая превращается в самое уютное место в городе. Игра работает офлайн, не требует доната и идеально подходит для отдыха. Зайди на пару минут — а останешься на весь вечер.
МОД МЕНЮ
Денежный мультипликатор
Деньги не уменьшаются
Скачать Cat Cafe (Мод Меню) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.