Описание

Ultimate Fishing Mobile — это реалистичный и расслабляющий симулятор рыбалки с видом от первого лица, в котором ты путешествуешь по живописным локациям по всему миру. Каждая новая рыбалка — это шанс поймать уникальную рыбу, протестировать удочки и испытать удачу в разных условиях: будь то раннее утро на горной реке или вечер у океанского берега. Управление простое, но точное — наслаждайся процессом и наблюдай, как клюёт.





Смена погоды и времени суток, реакция рыб на наживку, развитие навыков и возможность покупать улучшенные снасти делают игру увлекательной на долгие часы. Соревнуйся с другими, открывай новые карты и создавай свою коллекцию трофеев. Это отличный выбор, если хочешь отдохнуть, но не потерять интерес к прогрессу.