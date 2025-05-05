Ultimate Fishing Mobile (Мод, Много денег) 1.8.0
Лови редких рыб, исследуй водоёмы и развивай свои снасти без суеты
Ultimate Fishing Mobile — это реалистичный и расслабляющий симулятор рыбалки с видом от первого лица, в котором ты путешествуешь по живописным локациям по всему миру. Каждая новая рыбалка — это шанс поймать уникальную рыбу, протестировать удочки и испытать удачу в разных условиях: будь то раннее утро на горной реке или вечер у океанского берега. Управление простое, но точное — наслаждайся процессом и наблюдай, как клюёт.
Смена погоды и времени суток, реакция рыб на наживку, развитие навыков и возможность покупать улучшенные снасти делают игру увлекательной на долгие часы. Соревнуйся с другими, открывай новые карты и создавай свою коллекцию трофеев. Это отличный выбор, если хочешь отдохнуть, но не потерять интерес к прогрессу.
Много денег
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.