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Ultimate Fishing Mobile (Мод, Много денег)

Ultimate Fishing Mobile (Мод, Много денег) 1.8.0

Лови редких рыб, исследуй водоёмы и развивай свои снасти без суеты
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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PlayWay SA
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 319 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Ultimate Fishing Mobile — это реалистичный и расслабляющий симулятор рыбалки с видом от первого лица, в котором ты путешествуешь по живописным локациям по всему миру. Каждая новая рыбалка — это шанс поймать уникальную рыбу, протестировать удочки и испытать удачу в разных условиях: будь то раннее утро на горной реке или вечер у океанского берега. Управление простое, но точное — наслаждайся процессом и наблюдай, как клюёт.


Смена погоды и времени суток, реакция рыб на наживку, развитие навыков и возможность покупать улучшенные снасти делают игру увлекательной на долгие часы. Соревнуйся с другими, открывай новые карты и создавай свою коллекцию трофеев. Это отличный выбор, если хочешь отдохнуть, но не потерять интерес к прогрессу.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Ultimate Fishing Mobile (Мод, Много денег) v1.8.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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