Fireworks Play (Мод, Без рекламы) 2024.6.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Blue DOT
Версия:
2024.6.1
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
35
Комментарии:
0
Просмотров:
6 747
Fireworks Play - это увлекательная игра, которая позволяет игрокам исследовать мир фейерверков и создавать свои собственные зрелищные световые шоу. Если вы увлечены фейерверками и мечтаете стать настоящим пиротехником, то эта игра предоставит вам такую возможность.
Игра предлагает реалистичное 3D-моделирование и широкий набор функций, которые позволяют вам полностью контролировать световое шоу, которое вы создаете. Вы сможете выбирать различные виды фейерверков, их цвета, формы и эффекты, чтобы создать уникальные и захватывающие комбинации. Зрители будут восхищаться вашими фейерверками, и вы сможете наслаждаться процессом создания красочных и незабываемых моментов.
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