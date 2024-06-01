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Fireworks Play (Мод, Без рекламы)

Fireworks Play (Мод, Без рекламы) 2024.6.1

35
4
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Blue DOT
Версия:
2024.6.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
id приложения:
com.bluedot.fireworks
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
35
Комментарии:
0
Просмотров:
6 747

Fireworks Play - это увлекательная игра, которая позволяет игрокам исследовать мир фейерверков и создавать свои собственные зрелищные световые шоу. Если вы увлечены фейерверками и мечтаете стать настоящим пиротехником, то эта игра предоставит вам такую возможность.


Игра предлагает реалистичное 3D-моделирование и широкий набор функций, которые позволяют вам полностью контролировать световое шоу, которое вы создаете. Вы сможете выбирать различные виды фейерверков, их цвета, формы и эффекты, чтобы создать уникальные и захватывающие комбинации. Зрители будут восхищаться вашими фейерверками, и вы сможете наслаждаться процессом создания красочных и незабываемых моментов.


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Скачать Fireworks Play (Мод, Без рекламы) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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