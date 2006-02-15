android-1.ru / Игры / Симуляторы / Казуальный киномагнат (Idle Cinema Empire Tycoon) (Много денег)
Казуальный киномагнат (Idle Cinema Empire Tycoon) (Много денег)

Казуальный киномагнат (Idle Cinema Empire Tycoon) (Много денег) 2.15.06

23
29
Скачать (93 МБ)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
candy madness
Версия:
2.15.06
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 МБ
id приложения:
com.idle.cinema.empire.sim.tycoon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
23
Комментарии:
4
Просмотров:
31 407

Idle Cinema Empire Tycoon — Вы готовы начать карьеру в администрации кинотеатров? Давайте вместе разбогатеем в кинобизнесе? Развивайте общественное пространство перед кинотеатром, улучшайте обслуживание клиентов, покупайте больше фильмов и организуйте время показов. Привлекайте больше клиентов, предоставляя наилучшие впечатления от кинотеатра, открывая больше залов и показывая самый захватывающий фильм.


Создайте несколько различных сервисных установок, таких как Магазин периферийных устройств, Игровой зал и Бальный зал, чтобы предоставить своим клиентам несколько различных услуг. Это сделает время ожидания более интересным для ваших клиентов и позволит вам получить дополнительную прибыль. Чтобы оптимизировать доход от билетов и прибыль, вы должны открыть несколько разных залов и настроить тип сидения, наиболее подходящий для фильма. Найм офлайн-менеджера для управления вашим кинотеатром во время вашего отсутствия позволит вам продолжать получать доход во время вашего отсутствия.


Скриншоты

Информация о модах
  • Можно потратить даже недостаточно
  • Ускорение сборки = высокие бриллианты
 Теги темы: Много денег

Скачать Казуальный киномагнат (Idle Cinema Empire Tycoon) (Много денег) 2.15.06 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Казуальный киномагнат (Idle Cinema Empire Tycoon) (Много денег) 93 МБ Ссылка 2 93 МБ

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
барби куклы: игры для девочек (Мод, Без рекламы)
барби куклы: игры для девочек (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.2.6
Батл Симулятор: Рыцари против (Мод, Много денег)
Батл Симулятор: Рыцари против (Мод, Много денег)
Версия: 1.07
Hard Racing - Custom car games (Мод, Много денег)
Hard Racing - Custom car games (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.1
Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег)
Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег)
Версия: 1.31.1
F Class Adventurer (Мод, Урон)
F Class Adventurer (Мод, Урон)
Версия: 1.51.01
My Ant Farm (Мод, Без рекламы)
My Ant Farm (Мод, Без рекламы)
Версия: 0.82
Pro Pilkki 2 Зимняя рыбалка (Мод, Unlocked)
Pro Pilkki 2 Зимняя рыбалка (Мод, Unlocked)
Версия: 1.9.3
Hotel Tycoon Empire: Idle game (Мод меню)
Hotel Tycoon Empire: Idle game (Мод меню)
Версия: 2.0

Отзывы о Казуальный киномагнат (Idle Cinema Empire Tycoon) (Много денег)


Комментарии (4)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Билол
Билол 30 июля 2023 20:32
Кто знает подскажите пожалуйста я играл значит я играю в игру прошел много уровней у меня почти все кинотеатры все везде были хорошо зарабатывал миллионы и вдруг как то на другой уровень вышел переключилась на новый город якобы где я снова с нуля строю кинотеатры как мне перейти в прежний город и вообще как это работает скажите пожалуйста ???
+1
Ответить
Dimsky
Dimsky 26 мая 2023 13:35
Раньше я мог играть в игру без интернета. После обновления игры на последнюю версию которая есть на этом сайте, при запуске игры стало появляться меню в котором всё написано иероглифами и это меню не даёт играть без интернета потому, что оно не убирается никак. Подскажите пожалуйста кто нибудь, можно ли как-то убрать это китайское меню, которое не даёт играть без интернета?
+1
Ответить
Semen
Semen 29 января 2023 21:26
Павел Паршин, там походу взлом идет на покупные штуки например на алмазы.
+1
Ответить
Павел Паршин
Павел Паршин 24 января 2023 16:25
Не вижу чтобы у меня были деньги подскажите мне пожалуйста как мне их заделать?
+6
Ответить