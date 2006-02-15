Idle Cinema Empire Tycoon — Вы готовы начать карьеру в администрации кинотеатров? Давайте вместе разбогатеем в кинобизнесе? Развивайте общественное пространство перед кинотеатром, улучшайте обслуживание клиентов, покупайте больше фильмов и организуйте время показов. Привлекайте больше клиентов, предоставляя наилучшие впечатления от кинотеатра, открывая больше залов и показывая самый захватывающий фильм.





Создайте несколько различных сервисных установок, таких как Магазин периферийных устройств, Игровой зал и Бальный зал, чтобы предоставить своим клиентам несколько различных услуг. Это сделает время ожидания более интересным для ваших клиентов и позволит вам получить дополнительную прибыль. Чтобы оптимизировать доход от билетов и прибыль, вы должны открыть несколько разных залов и настроить тип сидения, наиболее подходящий для фильма. Найм офлайн-менеджера для управления вашим кинотеатром во время вашего отсутствия позволит вам продолжать получать доход во время вашего отсутствия.