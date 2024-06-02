Idle Bank: Money Tycoon - это совершенно новая игра, которая предлагает вам возможность управлять своим собственным банком и стремиться стать уважаемым банкиром, а также накопить огромное состояние в миллиарды долларов.





В этой игре вы начнете с небольшого банка и будете постепенно развивать его, привлекая новых клиентов, предоставляя различные финансовые услуги и инвестируя средства в прибыльные проекты. Ваша цель - увеличивать банковский капитал и добиваться финансового успеха. Основной геймплей Idle Bank заключается в том, чтобы управлять банком и принимать стратегические решения для его развития. Вы сможете открывать новые отделения, предлагать различные банковские продукты, устанавливать процентные ставки, а также следить за финансовым состоянием вашего банка.





Игра также предлагает разнообразные вызовы и задачи, которые помогут вам зарабатывать больше денег и продвигаться вперед. Вы сможете участвовать в торговых операциях, инвестировать в акции и недвижимость, а также управлять рисками и конкуренцией.