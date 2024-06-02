Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег) 1.31.1
Idle Bank: Money Tycoon - это совершенно новая игра, которая предлагает вам возможность управлять своим собственным банком и стремиться стать уважаемым банкиром, а также накопить огромное состояние в миллиарды долларов.
В этой игре вы начнете с небольшого банка и будете постепенно развивать его, привлекая новых клиентов, предоставляя различные финансовые услуги и инвестируя средства в прибыльные проекты. Ваша цель - увеличивать банковский капитал и добиваться финансового успеха. Основной геймплей Idle Bank заключается в том, чтобы управлять банком и принимать стратегические решения для его развития. Вы сможете открывать новые отделения, предлагать различные банковские продукты, устанавливать процентные ставки, а также следить за финансовым состоянием вашего банка.
Игра также предлагает разнообразные вызовы и задачи, которые помогут вам зарабатывать больше денег и продвигаться вперед. Вы сможете участвовать в торговых операциях, инвестировать в акции и недвижимость, а также управлять рисками и конкуренцией.
- МЕНЮ МОД
- Деньги не уменьшаются
- Может даже Upgtrade недостаточно.
Когда у вас есть 40 золотых слитков, у вас есть неограниченное количество денег в магазине, причем деньги не уменьшаются.
Скачать Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег) 1.31.1 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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