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Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег)

Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег) 1.31.1

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13
Скачать (150 МБ)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kolibri Games
Версия:
1.31.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 МБ
id приложения:
com.luckyskeletonstudios.idlebanktycoon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
18
Комментарии:
1
Просмотров:
20 025

Idle Bank: Money Tycoon - это совершенно новая игра, которая предлагает вам возможность управлять своим собственным банком и стремиться стать уважаемым банкиром, а также накопить огромное состояние в миллиарды долларов.


В этой игре вы начнете с небольшого банка и будете постепенно развивать его, привлекая новых клиентов, предоставляя различные финансовые услуги и инвестируя средства в прибыльные проекты. Ваша цель - увеличивать банковский капитал и добиваться финансового успеха. Основной геймплей Idle Bank заключается в том, чтобы управлять банком и принимать стратегические решения для его развития. Вы сможете открывать новые отделения, предлагать различные банковские продукты, устанавливать процентные ставки, а также следить за финансовым состоянием вашего банка.


Игра также предлагает разнообразные вызовы и задачи, которые помогут вам зарабатывать больше денег и продвигаться вперед. Вы сможете участвовать в торговых операциях, инвестировать в акции и недвижимость, а также управлять рисками и конкуренцией.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Деньги не уменьшаются
  • Может даже Upgtrade недостаточно.

Когда у вас есть 40 золотых слитков, у вас есть неограниченное количество денег в магазине, причем деньги не уменьшаются.

 Теги темы: Много денег, Много алмазов

Скачать Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег) 1.31.1 взлом

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Скачать Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег)
150 МБ
Ссылка 2
150 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Idle Bank Tycoon: Money Empire (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость July
Гость July 8 февраля 2024 20:51
Не работает мод, кого вы обманываете
-1
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