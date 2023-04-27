Описание

Vehicle Masters — это терапевтическая, сдержанная игра-симулятор для водителей, которые хотят сбежать от суеты городской жизни и насладиться автомобильным опытом, который обещает больше расслабления, чем реальная поездка на работу.





Vehicle Masters — это игра для ПК, в которой вы можете получить в свои руки более 60 различных автомобилей и проехать на них по самым знаковым ландшафтам мира. Вдохновленная такими играми, как Forza Horizon, DriveClub и Assetto Corsa, эта игра отличается набором детально проработанных автомобилей и поразительно красивым открытым миром. Vehicle Masters отличается от других игр, ориентированных на автомобили, тем, что делает акцент на совершенствовании навыков вождения в дополнение к волнующим моментам скоростных действий.