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Offroad Revolution Car Driving (Мод меню)

Offroad Revolution Car Driving (Мод меню) 1.2

Откройте мир экстремальных заездов по бездорожью с непревзойденными трюками и настройками
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Версия:
1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dark Games Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 267 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Offroad Revolution Car Driving приглашает вас испытать настоящий драйв в мире бездорожья, где каждое задание – это шанс проверить свои навыки вождения и отточить мастерство выполнения трюков. Погрузитесь в атмосферу приключений, исследуя обширные маршруты, полные неожиданных поворотов и сложных препятствий. Огромный парк транспортных средств позволяет вам выбирать идеальный автомобиль для любых испытаний, а динамичный геймплей и реалистичная физика дарят непередаваемые ощущения от экстремального вождения.


Настройте свой автомобиль до мелочей, улучшайте его характеристики и экспериментируйте с различными модификациями, чтобы стать настоящим мастером симулятора вождения. Ощутите, как каждый выполненный трюк и каждый пройденный километр дарят мощный выброс адреналина, превращая обычную поездку в захватывающее приключение. Offroad Revolution Car Driving – это идеальный выбор для тех, кто стремится испытать новые грани скорости, точности и бескомпромиссного драйва на самых сложных трассах бездорожья.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Offroad Revolution Car Driving (Мод меню) 267 Мб Ссылка 2 267 Мб

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