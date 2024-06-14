Rent Please!-Landlord Sim (Мод, Много денег) 1.47.5.2
Rent Please - это увлекательный симулятор, в котором вы становитесь владельцем недвижимости и управляете арендными квартирами. Вам предстоит начать свой бизнес с небольшого жилого дома и постепенно развивать его, строя новые квартиры и привлекая арендаторов.
Ваша задача - удовлетворять потребности и предпочтения разнообразных арендаторов, поддерживать хорошие отношения с ними и максимизировать доход от недвижимости. Вы сможете улучшать и модернизировать свои жилые помещения, повышая их привлекательность для арендаторов и, как следствие, стоимость аренды.
Основным аспектом игры является эффективное управление финансами. Вам придется следить за бюджетом, инвестировать в улучшения и контролировать расходы. В процессе игры возникают различные события и случайности, которые могут повлиять на ваш бизнес, добавляя элементы стратегии и риска.
Rent Please предлагает приятную графику и атмосферу, создавая увлекательное окружение для развития вашего бизнеса в сфере недвижимости. Эта игра подходит как для тех, кто интересуется бизнесом и недвижимостью, так и для тех, кто желает наслаждаться расслабляющим и увлекательным геймплеем. Станьте успешным арендодателем и постройте свою империю в мире недвижимости!
ㆍНеограниченные деньги
ㆍНеограниченное количество бриллиантов
ㆍНеограниченный билет на рекламу
Примечание. Вы можете купить валюту Deco за алмаз в магазине, она будет доступна, возможно, на уровне процветания 4 / просто подождите, пока она станет доступной в магазине.
Скачать Rent Please!-Landlord Sim (Мод, Много денег) 1.47.5.2 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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