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Rent Please!-Landlord Sim (Мод, Много денег)

Rent Please!-Landlord Sim (Мод, Много денег) 1.47.5.2

2
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ShimmerGames
Версия:
1.47.5.2
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
id приложения:
com.shimmergames.tenants.gp
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
6 539

Rent Please - это увлекательный симулятор, в котором вы становитесь владельцем недвижимости и управляете арендными квартирами. Вам предстоит начать свой бизнес с небольшого жилого дома и постепенно развивать его, строя новые квартиры и привлекая арендаторов.


Ваша задача - удовлетворять потребности и предпочтения разнообразных арендаторов, поддерживать хорошие отношения с ними и максимизировать доход от недвижимости. Вы сможете улучшать и модернизировать свои жилые помещения, повышая их привлекательность для арендаторов и, как следствие, стоимость аренды.


Основным аспектом игры является эффективное управление финансами. Вам придется следить за бюджетом, инвестировать в улучшения и контролировать расходы. В процессе игры возникают различные события и случайности, которые могут повлиять на ваш бизнес, добавляя элементы стратегии и риска.


Rent Please предлагает приятную графику и атмосферу, создавая увлекательное окружение для развития вашего бизнеса в сфере недвижимости. Эта игра подходит как для тех, кто интересуется бизнесом и недвижимостью, так и для тех, кто желает наслаждаться расслабляющим и увлекательным геймплеем. Станьте успешным арендодателем и постройте свою империю в мире недвижимости!


Скриншоты

Информация о модах

ㆍНеограниченные деньги
ㆍНеограниченное количество бриллиантов
ㆍНеограниченный билет на рекламу


Примечание. Вы можете купить валюту Deco за алмаз в магазине, она будет доступна, возможно, на уровне процветания 4 / просто подождите, пока она станет доступной в магазине.



 Теги темы: Много денег

Скачать Rent Please!-Landlord Sim (Мод, Много денег) 1.47.5.2 взлом

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Скачать Rent Please!-Landlord Sim (Мод, Много денег) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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