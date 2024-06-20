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Movie Cinema Simulator (Мод, Бесплатные награды)

Movie Cinema Simulator (Мод, Бесплатные награды) 4.2.4

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Версия:
4.2.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Akhir Pekan Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
609

Movie Cinema Simulator - это увлекательный симулятор, который позволяет вам управлять собственным кинотеатром. В роли менеджера кинотеатра вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на успех вашего бизнеса. Эта игра предлагает уникальный опыт от первого лица, позволяя вам погрузиться в мир кинотеатров и их управления.


Вам придется принимать важные решения, связанные с выбором фильмов для показа, ценами на билеты, расписанием сеансов и другими аспектами управления кинотеатром. Ваши решения будут иметь последствия, и ваша цель - сделать свой кинотеатр успешным и прибыльным.


Игра обещает много сюрпризов и вызовов, которые будут держать вас в напряжении, и вы сможете почувствовать себя настоящим владельцем кинотеатра. Попробуйте свои силы в управлении кинобизнесом и создайте лучший кинотеатр в городе.


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Бесплатные награды

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