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Lush™: Interactive Romance (Мод меню)

Lush™: Interactive Romance (Мод меню) 1.42

Погружение в интерактивные романтические новеллы
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Версия:
1.42
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StarRain Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 892

Lush™: Interactive Romance - это интересный сборник интерактивных визуальных новелл, предлагающий разнообразные сюжеты и истории романтики. В игре игроки могут выбирать разные варианты развития сюжета, что влияет на исход истории и формирует финал.


Особенности проекта включают в себя красивую графику, продолжительные сюжеты и разнообразие возможных финалов. Каждая история предоставляет игрокам уникальные переживания и позволяет создавать свой собственный опыт. Кроме того, игроки могут настраивать внешний вид и наряд своей главной героини, чтобы соответствовать происходящим событиям и сценариям.


Lush™: Interactive Romance обязательно привлечет внимание поклонников романтических историй и интерактивных приключений, предоставляя им возможность погрузиться в захватывающие романтические приключения и принимать ключевые решения, формирующие ход сюжета.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Бесплатные премиум-варианты

Примечание : включите мод перед входом в главу.

 Теги темы: Новеллы, Мод меню

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Скачать Lush™: Interactive Romance (Мод меню) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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