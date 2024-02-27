Legend Magician: Idle RPG – это захватывающая и волшебная ролевая игра, предлагающая игрокам погружение в мир фэнтези, полный приключений и волшебства. Эта игра подходит для игроков всех возрастов и предлагает уникальный игровой опыт, где вы можете исследовать, развиваться и веселиться, стремясь стать легендарным волшебником.
В "Legend Magician: Idle RPG" игроки присоединяются к Лие, молодой и амбициозной персонажке, которая мечтает стать легендарным волшебником. Игра ведет вас через захватывающую сюжетную линию, где каждый этап предлагает новые вызовы и возможности для развития персонажа.
Игра отличается яркой и красочной графикой, создающей уникальный и очаровательный фэнтезийный мир. Элементы Idle RPG позволяют игрокам участвовать в битвах и выполнении заданий, даже когда они неактивны, делая игру доступной и приятной для широкой аудитории.
1. Меню
2. Множитель урона
3. Валюта никогда не снижается
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