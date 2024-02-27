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Legend Magician : Idle RPG (Мод меню)

Legend Magician : Idle RPG (Мод меню) 1.54

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Версия:
1.54
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Dreamplay Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
225
Скриншоты
Описание

Legend Magician: Idle RPG – это захватывающая и волшебная ролевая игра, предлагающая игрокам погружение в мир фэнтези, полный приключений и волшебства. Эта игра подходит для игроков всех возрастов и предлагает уникальный игровой опыт, где вы можете исследовать, развиваться и веселиться, стремясь стать легендарным волшебником.


В "Legend Magician: Idle RPG" игроки присоединяются к Лие, молодой и амбициозной персонажке, которая мечтает стать легендарным волшебником. Игра ведет вас через захватывающую сюжетную линию, где каждый этап предлагает новые вызовы и возможности для развития персонажа.


Игра отличается яркой и красочной графикой, создающей уникальный и очаровательный фэнтезийный мир. Элементы Idle RPG позволяют игрокам участвовать в битвах и выполнении заданий, даже когда они неактивны, делая игру доступной и приятной для широкой аудитории.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Валюта никогда не снижается

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Legend Magician : Idle RPG (Мод меню) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

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