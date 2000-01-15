Описание

Idle Wizard College - это симулятор тапа с привлекательной графикой, в котором игроки становятся директорами колледжа для магически одаренных студентов. В игре необходимо развивать и улучшать учебное заведение, расширять его, открывать новые классы и аудитории, а также закупать инвентарь для практических занятий.





Одна из ключевых задач в игре - это обеспечение качественного образования для студентов. Игроки должны отправлять учителей на повышение квалификации в командировки, чтобы они могли обучать студентов новым магическим навыкам и знаниям. Важно следить за успехами и прогрессом каждого студента, чтобы помочь им развиваться и достичь своего потенциала. Однако в процессе игры могут возникать непредвиденные ситуации, когда некоторые студенты будут использовать свои магические силы неумеренно, что приведет к необходимости проведения ремонтных работ в колледже. Игроки должны быть готовыми решать эти проблемы и возвращать учебный процесс в прежнее русло.





Idle Wizard College предлагает интересный геймплей и возможность развития своего учебного заведения в мире магии. Если вы любите симуляторы тапа и мир волшебства, эта игра может предложить вам увлекательное времяпрепровождение.