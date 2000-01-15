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Idle Wizard College (Мод меню)

Idle Wizard College (Мод меню) 1.15.0000

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Версия:
1.15.0000
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DailyFun
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 336
Скриншоты
Описание

Idle Wizard College - это симулятор тапа с привлекательной графикой, в котором игроки становятся директорами колледжа для магически одаренных студентов. В игре необходимо развивать и улучшать учебное заведение, расширять его, открывать новые классы и аудитории, а также закупать инвентарь для практических занятий.


Одна из ключевых задач в игре - это обеспечение качественного образования для студентов. Игроки должны отправлять учителей на повышение квалификации в командировки, чтобы они могли обучать студентов новым магическим навыкам и знаниям. Важно следить за успехами и прогрессом каждого студента, чтобы помочь им развиваться и достичь своего потенциала. Однако в процессе игры могут возникать непредвиденные ситуации, когда некоторые студенты будут использовать свои магические силы неумеренно, что приведет к необходимости проведения ремонтных работ в колледже. Игроки должны быть готовыми решать эти проблемы и возвращать учебный процесс в прежнее русло.


Idle Wizard College предлагает интересный геймплей и возможность развития своего учебного заведения в мире магии. Если вы любите симуляторы тапа и мир волшебства, эта игра может предложить вам увлекательное времяпрепровождение.


Информация о модах

Неограниченные деньги

Неограниченные бриллианты

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 Теги темы: Мод меню

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