Idle Wizard College - это симулятор тапа с привлекательной графикой, в котором игроки становятся директорами колледжа для магически одаренных студентов. В игре необходимо развивать и улучшать учебное заведение, расширять его, открывать новые классы и аудитории, а также закупать инвентарь для практических занятий.
Одна из ключевых задач в игре - это обеспечение качественного образования для студентов. Игроки должны отправлять учителей на повышение квалификации в командировки, чтобы они могли обучать студентов новым магическим навыкам и знаниям. Важно следить за успехами и прогрессом каждого студента, чтобы помочь им развиваться и достичь своего потенциала. Однако в процессе игры могут возникать непредвиденные ситуации, когда некоторые студенты будут использовать свои магические силы неумеренно, что приведет к необходимости проведения ремонтных работ в колледже. Игроки должны быть готовыми решать эти проблемы и возвращать учебный процесс в прежнее русло.
Idle Wizard College предлагает интересный геймплей и возможность развития своего учебного заведения в мире магии. Если вы любите симуляторы тапа и мир волшебства, эта игра может предложить вам увлекательное времяпрепровождение.
Неограниченные деньги
Неограниченные бриллианты
Скачать Idle Wizard College (Мод меню) v1.15.0000 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer