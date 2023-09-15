LoanWarrior - это захватывающая игра, которая объединяет в себе элементы idle RPG и мотивации к получению кредита. В этой уникальной игре вам предстоит освободить руки от повседневных трудовых задач и отправиться в увлекательное приключение.
Основная идея игры заключается в том, что получение кредита становится вашей главной мотивацией. Вы будете стремиться выполнять различные задания и сражаться с монстрами, чтобы заработать деньги и улучшить своего персонажа. Это позволит вам получить большие кредиты и продвинуться в игре. Однако LoanWarrior также предостерегает от рисков и показывает, что неправильное управление финансами может привести к последствиям. Вам нужно балансировать между желанием заработать больше и управлением ресурсами, чтобы избежать финансового краха.
Игра предлагает увлекательный игровой процесс, где вы можете развивать своего персонажа, собирать редкие предметы и сражаться с монстрами. Весь этот опыт придает игре уникальный и привлекательный характер.
1. Меню
2. Множитель защиты
3. Множитель скорости перемещения
Примечание: Игра доступна на английском, корейском, японском языках.
Скачать LoanWarrior - IDLE RPG (Мод Меню) v1.0.66 MOD APK
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