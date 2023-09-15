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LoanWarrior - IDLE RPG (Мод Меню)

LoanWarrior - IDLE RPG (Мод Меню) 1.0.66

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Версия:
1.0.66
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BlackHoleGame
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
308
Скриншоты
Описание

LoanWarrior - это захватывающая игра, которая объединяет в себе элементы idle RPG и мотивации к получению кредита. В этой уникальной игре вам предстоит освободить руки от повседневных трудовых задач и отправиться в увлекательное приключение.


Основная идея игры заключается в том, что получение кредита становится вашей главной мотивацией. Вы будете стремиться выполнять различные задания и сражаться с монстрами, чтобы заработать деньги и улучшить своего персонажа. Это позволит вам получить большие кредиты и продвинуться в игре. Однако LoanWarrior также предостерегает от рисков и показывает, что неправильное управление финансами может привести к последствиям. Вам нужно балансировать между желанием заработать больше и управлением ресурсами, чтобы избежать финансового краха.


Игра предлагает увлекательный игровой процесс, где вы можете развивать своего персонажа, собирать редкие предметы и сражаться с монстрами. Весь этот опыт придает игре уникальный и привлекательный характер.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель защиты

3. Множитель скорости перемещения

ПримечаниеИгра доступна на английском, корейском, японском языках.


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 Теги темы: Мод меню

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Скачать LoanWarrior - IDLE RPG (Мод Меню) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

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