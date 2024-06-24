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Tank Physics Mobile Vol.2 (Мод, Бесплатные покупки)

Tank Physics Mobile Vol.2 (Мод, Бесплатные покупки) 4.2

Точное воспроизведение траекторий танков в реальном времени
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4
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Версия:
4.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Chobi Software
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 941

Tank Physics Mobile Vol.2 — это передовая мобильная игра, специализирующаяся на имитации движения танков с высокой степенью реализма. Эта игра, разработанная группой профессионалов, получила признание за точное воспроизведение траекторий движения различных танков в реальном времени.


Основная особенность игры заключается в её фокусе на симуляции танковых гусениц, что отличает её от обычных файтингов или стратегических военных игр. "Tank Physics Mobile Vol.2" требует для оптимальной производительности наличие системы Snapdragon 665 или более мощной, что указывает на высокие технические требования игры из-за её сложной физики и детализированной графики.



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Скачать Tank Physics Mobile Vol.2 (Мод, Бесплатные покупки) 115 Мб Ссылка 2 (МОД V1) 115 Мб

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