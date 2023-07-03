Версия:
1.6.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bling Bling Games GmbH
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 328
Описание
Idle Ant Colony (Мод, Без рекламы) - Скучно? Устали от бесконечного бега и прыжков? Дайте отдохнуть рукам и постройте процветающую муравьиную колонию! Турели, сельскохозяйственные угодья, казармы, исследовательские лаборатории — постройте все, что вам нужно, чтобы защитить свою колонию от смертоносных монстров. Вы также можете участвовать в битвах за захват новых земель вместе с друзьями — или отправиться на самостоятельную победу! Это не одна игра, это целый мир! Создайте самую могущественную и процветающую муравьиную колонию всех времен, станьте настоящим воином и властелином джунглей! Управляйте судьбой своих муравьев и начинайте строить прямо сейчас!
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