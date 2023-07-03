Описание

Idle Ant Colony (Мод, Без рекламы) - Скучно? Устали от бесконечного бега и прыжков? Дайте отдохнуть рукам и постройте процветающую муравьиную колонию! Турели, сельскохозяйственные угодья, казармы, исследовательские лаборатории — постройте все, что вам нужно, чтобы защитить свою колонию от смертоносных монстров. Вы также можете участвовать в битвах за захват новых земель вместе с друзьями — или отправиться на самостоятельную победу! Это не одна игра, это целый мир! Создайте самую могущественную и процветающую муравьиную колонию всех времен, станьте настоящим воином и властелином джунглей! Управляйте судьбой своих муравьев и начинайте строить прямо сейчас!