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Idle Ant Colony (Мод, Без рекламы)

Idle Ant Colony (Мод, Без рекламы) 1.6.4

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Версия:
1.6.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bling Bling Games GmbH
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 328
Скриншоты
Описание

Idle Ant Colony (Мод, Без рекламы) - Скучно? Устали от бесконечного бега и прыжков? Дайте отдохнуть рукам и постройте процветающую муравьиную колонию! Турели, сельскохозяйственные угодья, казармы, исследовательские лаборатории — постройте все, что вам нужно, чтобы защитить свою колонию от смертоносных монстров. Вы также можете участвовать в битвах за захват новых земель вместе с друзьями — или отправиться на самостоятельную победу! Это не одна игра, это целый мир! Создайте самую могущественную и процветающую муравьиную колонию всех времен, станьте настоящим воином и властелином джунглей! Управляйте судьбой своих муравьев и начинайте строить прямо сейчас!


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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Idle Ant Colony (Мод, Без рекламы) 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

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