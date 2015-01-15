В Brutal Strike, онлайн-шутере, вдохновленном CS 1.6, есть три разных игровых режима, которые сделают это время прекрасным для всех, кто любит играть в лучшие онлайн-игры в жанре королевской битвы. Итак, если вы ищете шутер для игры с друзьями или хотите принять участие в действии, не беспокоясь о других игроках, приходите и присоединяйтесь к хаосу!





Brutal Strike — это онлайн-игра-стрелялка, которая не только увлекательна, но и сложна, а также имеет великолепную графику. В этой динамичной игре вам захочется начать убивать прямо сейчас! Самое приятное в этой игре то, что она абсолютно бесплатна, без платного доступа или подписки и доступна на ПК, Mac и Linux! Кроме того, если вы решите играть с друзьями или членами семьи через Xbox Live





Скачайте Brutal Strike - Counter Strike Brutal FPS CS GO прямо сейчас бесплатно и окунитесь в мир королевской битвы. Станьте армией из одного человека, используя оружие и тактику. Проект предназначен для любителей шутеров от первого лица с различными видами современного оружия, а также для тех, кто ищет интересное времяпрепровождение в виде карманных баталий. Игра разработана для мобильных платформ и будет работать на любых моделях смартфонов, как старых, так и новых.





Игра не требует больших пакетов данных, чтобы загрузить ее на смартфон, потому что она загружается на ваше устройство за несколько секунд, поэтому вы можете наслаждаться ею в любое время и в любом месте. Desire:Игра также предназначена для офлайн-режима. Поэтому, когда нет подключения к Интернету, вы все равно можете играть.