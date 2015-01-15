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Brutal Strike (Мод, Много денег)

Brutal Strike (Мод, Много денег) 1.3616

201
34
Скачать (121 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BrutalStrike
Версия:
1.3616
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 121 Мб
id приложения:
brutal.strike.a7
Русский язык:
Есть
Лайков:
201
Комментарии:
2
Просмотров:
69 642

В Brutal Strike, онлайн-шутере, вдохновленном CS 1.6, есть три разных игровых режима, которые сделают это время прекрасным для всех, кто любит играть в лучшие онлайн-игры в жанре королевской битвы. Итак, если вы ищете шутер для игры с друзьями или хотите принять участие в действии, не беспокоясь о других игроках, приходите и присоединяйтесь к хаосу!


Brutal Strike — это онлайн-игра-стрелялка, которая не только увлекательна, но и сложна, а также имеет великолепную графику. В этой динамичной игре вам захочется начать убивать прямо сейчас! Самое приятное в этой игре то, что она абсолютно бесплатна, без платного доступа или подписки и доступна на ПК, Mac и Linux! Кроме того, если вы решите играть с друзьями или членами семьи через Xbox Live


Скачайте Brutal Strike - Counter Strike Brutal FPS CS GO прямо сейчас бесплатно и окунитесь в мир королевской битвы. Станьте армией из одного человека, используя оружие и тактику. Проект предназначен для любителей шутеров от первого лица с различными видами современного оружия, а также для тех, кто ищет интересное времяпрепровождение в виде карманных баталий. Игра разработана для мобильных платформ и будет работать на любых моделях смартфонов, как старых, так и новых.


Игра не требует больших пакетов данных, чтобы загрузить ее на смартфон, потому что она загружается на ваше устройство за несколько секунд, поэтому вы можете наслаждаться ею в любое время и в любом месте. Desire:Игра также предназначена для офлайн-режима. Поэтому, когда нет подключения к Интернету, вы все равно можете играть.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег и патронов

 Теги темы: Много денег

Скачать Brutal Strike (Мод, Много денег) 1.3616 взлом

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Скачать Brutal Strike (Мод, Много денег)
121 Мб
Ссылка 2
121 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Brutal Strike (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Вы лохи
Вы лохи 8 ноября 2022 05:16
Если и я проебал всё скины я на вас жалобу напешу
-9
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Aidar174
Aidar174 21 июня 2022 12:58
Обновите блять я заебался я и так в оригинале проебал все скины и м9 за 300 рублей блять обновите
+17
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