Donut Brawl — это стратегическая игра в реальном времени с веселой и увлекательной концепцией, в которой зомби сочетаются с живыми персонажами для бесконечного веселья. Это также позволяет битве постоянно меняться в балансе, создавая новый опыт для новых и стимулирующих концепций. При входе в игру первое, что делает игрок, — бросает вызов другим игрокам в лобби своим творческим подходом к стратегии.





Изюминкой этого тактического элемента является сочетание защиты и нападения двух команд, а сочетание с товарищами по команде может привести ко многим ярким победам. Кроме того, разнообразие боевых единиц также интересно для людей, чтобы иметь различные сражения с заклятым врагом. Разнообразие персонажей — самая интересная особенность, поскольку игрок может выбирать между двумя разными персонажами, прежде чем начать матч против других. У каждого персонажа есть уникальные способности, включая оружие, навыки и тактические взаимодействия, которые подавляют или разрушают цели противника. Эти факторы обещают принести всем самое освежающее чувство, когда они демонстрируют свои навыки в полной мере.