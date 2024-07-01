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Kids vs Zombies: Donuts Brawl (Мод, Много патронов)

Kids vs Zombies: Donuts Brawl (Мод, Много патронов) 1.0.0.2025

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Версия:
1.0.0.2025
Требования:
Android 7.1 и выше
Разработчик:
Donut Lab
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 383

Donut Brawl — это стратегическая игра в реальном времени с веселой и увлекательной концепцией, в которой зомби сочетаются с живыми персонажами для бесконечного веселья. Это также позволяет битве постоянно меняться в балансе, создавая новый опыт для новых и стимулирующих концепций. При входе в игру первое, что делает игрок, — бросает вызов другим игрокам в лобби своим творческим подходом к стратегии. 


Изюминкой этого тактического элемента является сочетание защиты и нападения двух команд, а сочетание с товарищами по команде может привести ко многим ярким победам. Кроме того, разнообразие боевых единиц также интересно для людей, чтобы иметь различные сражения с заклятым врагом. Разнообразие персонажей — самая интересная особенность, поскольку игрок может выбирать между двумя разными персонажами, прежде чем начать матч против других. У каждого персонажа есть уникальные способности, включая оружие, навыки и тактические взаимодействия, которые подавляют или разрушают цели противника. Эти факторы обещают принести всем самое освежающее чувство, когда они демонстрируют свои навыки в полной мере.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное использование ячеек (боеприпасов)


Советы: Полная игра PVP, так что не попадитесь!

Скачать Kids vs Zombies: Donuts Brawl (Мод, Много патронов) 1.0.0.2025 взлом

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Скачать Kids vs Zombies: Donuts Brawl (Мод, Много патронов) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

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Отзывы о Kids vs Zombies: Donuts Brawl (Мод, Много патронов)


Комментарии (2)
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Нек
Нек 30 ноября 2023 03:11
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Нек
Нек 11 ноября 2023 10:26
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0
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