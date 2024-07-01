Gangster Crime, Mafia City (Мод, Режим бога) - Готовы ли вы иметь худшую репутацию любого босса? Находите и нанимайте опытных людей из разных сфер жизни, включая воров, наемников, спортсменов и бизнесменов, чтобы усилить свою команду. Ведите войну, установите свое господство и поднимитесь на уровень преступного тирана!





Вы можете погрузиться в лучший симулятор гангстерской преступности, Mafia City. Только настоящий гангстер может остановить натиск американских бандитов и бандитов, обрушившихся на город мафии. Отправляйтесь в город гангстеров, притворяясь американцем. Мафия Метрополис контролирует этот город, и вы участвуете в продолжающейся гангстерской криминальной перестрелке, которую они ведут. Великолепные стрелялки и экшн-игры о гангстерах обеспечивают идеальные условия для разыгрывания вашей фантастической мести. Сразитесь с американскими головорезами в жестоких онлайн-играх и наведите порядок в городе. Вы можете наблюдать, как городские банды воюют друг с другом в захватывающих видеоиграх со стрельбой из оружия. Грандиозные гангстерские игры, очень похожие на стрелялки с несколькими мирами, содержат мощное оружие.





Играйте за преступников и мафиозные картели в Real Gangster Crime, Mafia City, ролевой игре с открытым миром и бандитскими войнами. Игроки могут бродить по этому открытому городу, где им нравится, сражаться с любой бандой по своему выбору и соревноваться за высшую награду, объединяя усилия с другими преступными организациями. Это динамичное повествование о мафиозной семье и войне между соперничающими бандами. С каждым новым сезоном появляется множество временных целей и занятий. Сражайтесь на улицах, общайтесь с толпой и выполняйте миссии с шестью пушками в этом симуляторе ограбления, действие которого происходит в гангстерском преступном мире. Все, начиная от бокса на вечерах драк и заканчивая уличными конфликтами в произвольной форме в любое время, с возможностью использования нескольких автомобилей и широким выбором способов навигации по городу и огромной вселенной за его пределами.