android-1.ru / Игры / Экшен / Gangster Crime, Mafia City (Мод, Режим бога)
Gangster Crime, Mafia City (Мод, Режим бога)

Gangster Crime, Mafia City (Мод, Режим бога) 1.60

72
20
Скачать (149 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.60
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Zego Global Publishing
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 149 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27 453

Gangster Crime, Mafia City (Мод, Режим бога) - Готовы ли вы иметь худшую репутацию любого босса? Находите и нанимайте опытных людей из разных сфер жизни, включая воров, наемников, спортсменов и бизнесменов, чтобы усилить свою команду. Ведите войну, установите свое господство и поднимитесь на уровень преступного тирана!


Вы можете погрузиться в лучший симулятор гангстерской преступности, Mafia City. Только настоящий гангстер может остановить натиск американских бандитов и бандитов, обрушившихся на город мафии. Отправляйтесь в город гангстеров, притворяясь американцем. Мафия Метрополис контролирует этот город, и вы участвуете в продолжающейся гангстерской криминальной перестрелке, которую они ведут. Великолепные стрелялки и экшн-игры о гангстерах обеспечивают идеальные условия для разыгрывания вашей фантастической мести. Сразитесь с американскими головорезами в жестоких онлайн-играх и наведите порядок в городе. Вы можете наблюдать, как городские банды воюют друг с другом в захватывающих видеоиграх со стрельбой из оружия. Грандиозные гангстерские игры, очень похожие на стрелялки с несколькими мирами, содержат мощное оружие.


Играйте за преступников и мафиозные картели в Real Gangster Crime, Mafia City, ролевой игре с открытым миром и бандитскими войнами. Игроки могут бродить по этому открытому городу, где им нравится, сражаться с любой бандой по своему выбору и соревноваться за высшую награду, объединяя усилия с другими преступными организациями. Это динамичное повествование о мафиозной семье и войне между соперничающими бандами. С каждым новым сезоном появляется множество временных целей и занятий. Сражайтесь на улицах, общайтесь с толпой и выполняйте миссии с шестью пушками в этом симуляторе ограбления, действие которого происходит в гангстерском преступном мире. Все, начиная от бокса на вечерах драк и заканчивая уличными конфликтами в произвольной форме в любое время, с возможностью использования нескольких автомобилей и широким выбором способов навигации по городу и огромной вселенной за его пределами.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Бесконечные деньги
  • Объявления удалены
 Теги темы: Режим бога, Мод меню

Скачать Gangster Crime, Mafia City (Мод, Режим бога) 1.60 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Gangster Crime, Mafia City (Мод, Режим бога) 149 Мб Ссылка 2 149 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Stickman Fight Archer Survival (Мод, Бесплатные покупки)
Stickman Fight Archer Survival (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.10
Робот Драки - Супергерои Драка (Полная версия)
Робот Драки - Супергерои Драка (Полная версия)
Версия: 2.0.0
Mr Spy : Undercover Agent (Полная версия)
Mr Spy : Undercover Agent (Полная версия)
Версия: 1.11.13
Spider Stickman- Crime City (Полная версия)
Spider Stickman- Crime City (Полная версия)
Версия: 3
Blade of Death (Мод меню)
Blade of Death (Мод меню)
Версия: 1.0
SIX.A Raider Mission (Мод, Без отдачи)
SIX.A Raider Mission (Мод, Без отдачи)
Версия: 1.0.59
DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE (Один удар, Режим Бога)
DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE (Один удар, Режим Бога)
Версия: 5.20.2
Dead Clade Rising (Мод, Много денег)
Dead Clade Rising (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.3

Отзывы о Gangster Crime, Mafia City (Мод, Режим бога)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив